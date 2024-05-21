Яку грошову допомогу може отримати безробітний в Миколаєві. Фото: Український центр соціологічних досліджень та соціальних ініціатив

З початком війни в Україні суттєво зросла кількість безробітних, які звертаються до центрів зайнятості за відповідними виплатами. Однак багато хто стикається з відмовою або розмір виплати, на яку розраховували, виявляється нижчим за прожитковий мінімум. Для тих, хто втратив роботу чи планує звільнення, Український центр соціологічних досліджень та соціальних ініціатив зібрав всю необхідну інформацію для оформлення статусу безробітного та отримання відповідних виплат.

В чому причини безробіття в Миколаєві та хто має право на допомогу від держави

В Україні кількість безробітних зростає щодня як через війну, так і з інших причин:

людина переїжджає в іншу область чи країну;

підприємство переїхало в іншу область чи закрилося;

скорочення персоналу;

закрили ФОП;

закінчив ВНЗ і не знайшов роботу;

звільнилися, щоб уникнути отримання повістки на роботі;

перебування на ТОТ.

Мобілізація в Україні значно вплинула на рівень безробіття. Багато чоловіків звільнилися та навіть не шукають роботу, оскільки без оновлених даних в ТЦК та військового квитка неможливо влаштуватися на офіційну роботу. Також без військового квитка не можна отримати виплати по безробіттю.

Отримати допомогу від держави має право кожен, згідно з Законом України про безробіття, але з початком війни до переліку документів, необхідних для отримання виплат, додався військовий квиток.

Статус безробітного в Миколаєві можуть отримати такі категорії громадян.

Працездатні особи, які втратили роботу та інші джерела доходу, але не отримують пенсії чи інших соціальних виплат. Інваліди, які ще не досягли пенсійного віку та отримують соціальну допомогу від держави. Молоді люди, які були звільнені через перепрофілювання підприємства або скорочення штату. Одинокі батьки, особливо ті, хто має на утриманні дітей з інвалідністю, можуть отримати підтримку. Студенти, які закінчили ВНЗ і не можуть знайти роботу. Внутрішньо переміщені особи, які втратили роботу через переїзд.

Важливо! Навіть ті, які ніколи не працювали, можуть отримувати допомогу, згідно з Законом України про зайнятість населення.

Як набути статус безробітного в Миколаєві

Для отримання статусу безробітного необхідно подати заяву через платформу "Дія" або на сайті Державного центру зайнятості (онлайн), а також можна звернутися до центру зайнятості особисто (офлайн).

До заяви необхідно додати наступні документи:

паспорт громадянина України (або закордонний паспорт, посвідка на проживання, довідка ВПО);

індивідуальний податковий номер (ІПН);

документ про останній вид зайнятості (трудова книжка, цивільноправовий договір, документ, що підтверджує звільнення з останнього місця роботи);

документи про освіту (диплом або атестат);

військовий квиток (для військовозобов'язаних);

довідка про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства (якщо така діяльність була основною);

для ВПО, а також осіб, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії, необхідно надати заяву про припинення трудового договору на ім’я роботодавця.

Для онлайн оформлення потрібно мати цифровий підпис "Дія Підпис". Всі необхідні документи слід відсканувати та завантажити в додаток, а також заповнити відповідну заяву.

Процедуру отримання статусу безробітного спростили на час воєнного стану для ВПО та осіб, які перебувають на територіях, де ведуться або велися бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. Вони можуть подати заявку в електронному форматі без додаткових документів, вказуючи лише паспорт та ІПН.

Важливо! Термін розгляду заяви складає 10 робочих днів, і якщо все гаразд, з 8-го дня після надання статусу безробітного починається нарахування допомоги по безробіттю.

Який розмір допомоги по безробіттю в Миколаєві і як довго її платять

Розмір допомоги по безробіттю в Україні залежить від мінімальної заробітної плати, яка у 2024 році становить 7100 гривень. Це означає, що незалежно від вашого попереднього доходу, сума допомоги не перевищуватиме 7100 гривень.

Другий фактор — це офіційний страховий стаж, який впливає на розмір допомоги, але не більше 7100 грн:

страховий стаж менший за 7 місяців — допомога становить 1500 грн;

стаж до 2 років — 50% від колишнього заробітку;

від 2 до 6 років — 55%;

від 6 до 12 років — 60%;

понад 18 років — 70% від колишнього заробітку.

Важливо зазначити, що розрахунок ведеться на основі офіційного заробітку на одному місці роботи без урахування сумісництва. Наприклад, викладач ВНЗ, який протягом 5 років на одній кафедрі отримував зарплату 20 тисяч грн, а за сумісництвом викладав на іншій кафедрі за пів ставки (10 000 грн), у разі безробіття отримуватиме 55% від 20 000 грн, тобто 11 000 грн. Однак через те, що максимальний розмір допомоги в Україні становить 7100 грн, він отримуватиме саме цю суму.

У період воєнного стану термін виплат безробітним обмежений до 90 календарних днів. Для осіб передпенсійного віку (1-2 роки до пенсії) цей термін може бути подовжений до 360 днів, але для цього потрібно подати відповідну заяву.

Допомогу виплачує центр зайнятості на спеціальний соціальний рахунок, для чого необхідно оформити "картку для виплат" у державних банках (ОщадБанк чи ПриватБанк).

Важливо! Є декілька обов'язкових вимог для отримання виплат, таких як відвідування центру зайнятості, спроби працевлаштуватися за допомогою центрів зайнятості та заборона на виїзд з України.

Які послуги надає безробітним центр зайнятості в Миколаєві

Багато українців звикли сприймати центри зайнятості виключно як джерело виплат по безробіттю. Однак, попри війну, ці центри можуть дійсно допомогти знайти роботу або освоїти нову професію. Зараз реалізуються різноманітні програми для працевлаштування ветеранів, якім надають гранти для відкриття власного бізнесу, навчають нових професій та платять роботодавцям, які їх беруть на роботу.

Про актуальні програми перепідготовки можна дізнатися на сайті Миколаївського обласного центру зайнятості або відвідавши центр зайнятості за адресою вул. Нікольська, 68.

Однією з основних умов для отримання допомоги по безробіттю є регулярне відвідування центру зайнятості або контактування з кар'єрним консультантом не рідше одного разу за певний період часу. Наразі консультанти пропонують усім безробітним чоловікам вакансії в лавах ЗСУ. Це сприяє підтримці та контролю за процесом пошуку роботи. Безробітні також можуть отримати допомогу від фахівців, які надають послуги в центрі зайнятості, таких як галузеві консультанти, психологи та інші експерти. Це забезпечує комплексну підтримку у важкий період безробіття.

У Миколаєві також періодично проводяться ярмарки вакансій та профорієнтаційні заходи, які допомагають безробітним знайти роботу, а майбутнім абітурієнтам — свідомо обрати майбутню професію.

Важливо! Усі послуги центрів зайнятості є повністю безплатними для громадян будь-якої категорії. Тому, якщо ви залишилися без роботи, звертайтеся до найближчого центру зайнятості для отримання всебічної підтримки та допомоги.

Український центр соціологічних досліджень та соціальних ініціатив