Дмитро Плетенчук. Фото: Facebook.

Новим начальником пресцентру Сил оборони півдня став речник Військово-морські сили Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Це особисто підтвердив Дмитро Плетенчук у коментарі «Українській правді»

Також він додав, що за ним зберігається і статус речника ВМС.

«Це вже не чутки. Приступаю до виконання обов’язків. Оформлення документів уже триває. Мені треба прийняти нову посаду, ознайомитися з нею, зі структурою роботи — на це піде якийсь час. Думаю, розпочати зможу з початку наступного тижня. Але якщо зможу цю структуру швидко переформатувати в той вигляд, в якому її бачу, то, може, і раніше», — розповів він.

За словами Дмитра Плетенчука, у нього є власне бачення роботи на цій посаді. Також він пообіцяв бути максимально відкритим і демократичним до преси.

«В мене є досвід роботи з медіа більше 8 років. Це вже 13 посада в якості пресофіцера. В мене є власне бачення роботи. Журналісти, які працювали зі мною в Миколаївській і Херсонській області, в ВМС, знайомі з моїм стилем роботи. Він їх влаштовував», — додав він.

Нагадаємо, що 19 квітня керівницю Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк звільнили з цієї посади.