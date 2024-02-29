Британська самохідна артилерійська установка AS-90. Фото з сайту АрміяInform.

У січні-лютому 2024 року до експлуатації у ЗСУ допустили майже вдвічі більше зразків озброєння і військової техніки, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

— Зокрема, у лютому 2024 року Міністерством оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації у військах приблизно 60 зразків ОВТ українського й іноземного виробництва. Для порівняння, у лютому минулого року — 33 одиниці, — зазначив Іван Гаврилюк.

Він звернув увагу, що зростає не лише загальна кількість зразків ОВТ допущених до експлуатації у ЗСУ, але й кількість нових зразків зброї вітчизняної розробки та виробництва.

За інформацією заступника Міністра оборони Івана Гаврилюка, серед нових зразків, кодифікованих та допущених до експлуатації упродовж лютого 2024 року, є декілька засобів РЕБ, зокрема, так звані «окопні» радіоелектронні засоби, які дозволять ефективно протидіяти ворожим FPV-дронам.

Допуск до експлуатації також отримали шість зразків автомобільної та спеціальної техніки та 120-мм міномет українського виробництва.

Крім того, у переліку новинок для ЗСУ — технічні засоби розмінування, елементи динамічного захисту для бронетехніки та боєприпаси для БПЛА.

Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року на постачання Збройних Сил України прийняті чергові зразки військової техніки — вертоліт ВО 105 Е-4 та мотоцикл KTM 450 ЕХС.