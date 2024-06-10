У Миколаєві біля готелю «Турист» фура проїхала по тротуарній плитці, зіпсувавши покриття.

Допис зі скаргою місцева жителька опублікувала у Facebook у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «НикВести».

На фотографіях, які публікує жінка, можна побачити зіпсовану плитку, фуру з вагою близько 15 тонн та темні сліди він шин на плитці.

— Ще в понеділок було рівненько, а вчора вже фура проїхала!, — написала жителька Миколаєва.

Пошкоджена тротуарна плитка біля готелю «Турист». Фото Contact Center при Миколаївській міській раді Пошкоджена тротуарна плитка біля готелю «Турист». Фото Contact Center при Миколаївській міській раді

Пошкоджена тротуарна плитка біля готелю «Турист». Фото Contact Center при Миколаївській міській раді Пошкоджена тротуарна плитка біля готелю «Турист». Фото Contact Center при Миколаївській міській раді

У коментарях під публікацією миколаївці обурені вчинком водія:

— Треба було номер фури сфотографувати, повинен же хтось відповісти за це!, — пише Галина Зражевська. — Ну безсовісний водій! Як так можна?! Давайте фото номерного знака, хай відповідає, — написала ще одна жінка.

В службі оперативного реагування при Миколаївській міській раді повідомили, що звернення було передано у колцентр Миколаєва, та вже почала роботу над ремонтом пошкодженої плитки.

Журналісти «НикВести» звернулись за коментарем до голови адміністрації заводського району Миколаївської міської ради Віктора Дмитрука. Він пояснив, що тротуарну плитку біля готелю «Турист» встановлював департамент житлово-комунального господарства, тому цей інцидент не є компетенцією адміністрації Заводського району.

В пресслужбі управління поліції в Миколаївській області в коментарі «НикВести» повідомили, що з приводу даного інциденту департамент ЖКГ не звертався до них, тому за фактом ознайомлення з даною ситуацією з публікацією в ЗМІ правоохоронці внесли дані до ЄДР.

— У нас заяв та повідомлень немає, щодо цього факту, так як поліцейським стало відомо зі ЗМІ, з приводу цієї події, то Миколаївське районне управління поліції внесло інформацію в єдиний облік і розбираються з цим, — повідомили в управлінні поліції.

У ДЖКГ відповіді на те, чи будуть вони відновлювати зруйноване покриття, наразі не надали.

Раніше ми писали про те, що біля будинку на вулиці Космонавтів, 128д в Миколаєві після ремонту тепломереж провалилась тротуарна плитка.