Біля будинку на вулиці Космонавтів, 128 Д в Миколаєві після ремонту тепломереж провалилась тротуарна плитка.

Про це на сторінці в Contact Center при Миколаївській міській раді повідомив місцевий житель Максим Коваленко.

За його словами ділянка просіла після ремонту мереж КП «Миколаївоблтеплоенерго».

— Земля просіла після земельних робіт, з землею просіла і тротуарна плитка, — написав він.

Пошкоджений тротуар в Інгульському районі Миколаєва, фото: Максим Коваленко Пошкоджений тротуар в Інгульському районі Миколаєва, фото: Максим Коваленко Пошкоджений тротуар в Інгульському районі Миколаєва, фото: Максим Коваленко

В коментарі «НикВести» керівник підприємства Миколаєва Логвінов пояснив, що фахівці дійсно проводили ремонтні роботи на локації. Однак причиною руйнування тротуару могло стати і те, що на нього заїжджають вантажні машини.

— Там біля будинку величезний тротуар. Проблема в тому, що туди заїжджають вантажівки, які завозять продукти до магазинів, як я розумію. Там вже була подібна ситуація, вантажівка там застрягла, ми її діставали і тоді плитка була зруйнована. Ми її відновили, а зараз знову така ж ситуація могла повторитись. Ми теплотрасу там ремонтували, поклали плитку, але я ж кажу, що туди могла заїхати вантажівка, або дощ пройшов, вимив пісок, — сказав Микола Логвінов.

Він зокрема наголосив, що на роботи з відновлення знадобиться максимум два тижні.