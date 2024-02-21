Зустріч з медійниками в Офісі відновлення, фото: Медіабаза Миколаїв

Медіабаза Миколаєва з представниками Офісу відновлення та розвитку провела зустріч з миколаївськими журналістами, під час якої медійники ознакомились з результатами роботи органа.

Про це повідомляється на сторінці Facebook Медіабази Миколаєва.

Керівник офісу Віктор Сікаленко пояснив, що серед головних викликів, з якими довелось зіштовхнутись — це відтік кадрів, фінансові питання та робота з донорами.

Зустріч з медійниками в Офісі відновлення, фото: Медіабаза Миколаїв Зустріч з медійниками в Офісі відновлення, фото: Медіабаза Миколаїв Зустріч з медійниками в Офісі відновлення, фото: Медіабаза Миколаїв

— Миколаївська міська рада разом з Урядом Королівства Данії і програми розвитку ООН думали, що це взагалі може бути, яка модель, куди нам рухатись, і дійшли до згоди, що потрібно робити Офіс відновлення, де будуть працювати експерти за різними напрямками і допомагати громаді у підвищенні кваліфікації, проектному менеджменту, вивченню англійської. Також не було бачення, куди йти далі. Була поставлена задача розробити план дій з удосконалення послуг та налагодження послуг комунальних послуг, — розповів Віктор Сікаленко.

Основа Офіса — це експерти за напрямами, яких буде 17, серед яких:

експерт з розвитку молодіжної політики;

експерт з інтеграції ветеранів війни, їх сімей та ВПО;

експерт з розвитку культури;

експерт з удосконалення надання адміністративних послуг;

експерт з зеленого переходу (екологічна безпека та енергоефективність — прим. авт.);

експерт з критичної інфраструктури;

експерт з самоврядування;

експерт з розвитку малого та середнього бізнесу.

Зустріч з медійниками в Офісі відновлення, фото: Медіабаза Миколаїв

Проте штат у майбутньому збільшать та залучать ще 8 спеціалістів.

Їх діяльність охопить різні напрямки: культуру, розвиток малого та середнього бізнесу, критичну інфраструктуру, зелений перехід, реінтеграцію ВПО та ветеранів, розвиток молодіжної політики та надання адмінпослуг.

За 4 місяці роботи представникам вдалось реалізувати 12 проєктів для покращення життя міста, ще над 13-ма фахівці Офісу продовжать працювати надалі.

Читайте також: У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг про дистрибуцію та алгоритми соціальних мереж у роботі медіа від SMM-спеціалістки видань «Преступности.НЕТ» та «Вільного радіо» Єлизавети Москвіної.

Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.

Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.