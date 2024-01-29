SMM-спеціалістка Єлизавети Москвіна, фото: Медіабаза Миколаїв

У журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» у пʼятницю, 26 січня, пройшов тренінг про дистрибуцію та алгоритми соціальних мереж у роботі медіа від SMM-спеціалістки видань «Преступности.НЕТ» та «Вільного радіо» Єлизавети Москвіної.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Останні роки соціальні мережі виступають у вигляді інструмента для медійників, орієнтованого, зокрема, на залучення додаткової аудиторії, впізнаваності та взаємодії з читачами. Окрім того, сторінки видання у соціальних мережах створюють незалежну від сайту спільноту, що існує наче окремий організм.

Самі соцмережі завжди просувають тих, хто найбільш оперативний, розповідає Єлизавета Москвіна.

— Припустимо, що о шостій вечора вийшла новина про обмін військовополоненими. Уявіть собі картину, що у соцмережі поступає велика кількість дописів з плюс-мінус однаковими ключовими словами, і їй (соціальній мережі, — прим.) потрібно обрати, кого просувати. Звісно, вона просуне тих, хто швидше напише, — запевняє спеціалістка.

Журналістські матеріали, які виходять на сайті видання потребують обовʼязкового перепакування під відповідну соцмережу. Саме цим і займається SMM-спеціаліст у ЗМІ.

Миколаївські медійники на тренінгу, фото: Медіабаза Миколаїв Миколаївські медійники на тренінгу, фото: Медіабаза Миколаїв Миколаївські медійники на тренінгу, фото: Медіабаза Миколаїв

Якщо у редакції відсутній SMM-ник, виникає ситуація, коли аудиторія не розуміє, що до неї намагається донести редакція.

— Нерозуміння алгоритмів платформи, цільової аудиторії та відсутність адаптації контенту може призвести до втрати підписників, — каже Єлизавета Москвіна.

Боротись з алгоритамим плтформ можливо, для цього потрібно дотримуватись важливих чинників:

постити у активний для аудиторії час (статистика);

повторювати вдалий контент;

просити підтримки лайками, коментами, репостами;

поширювати дописи в місцеві групи (розслідування, інтерв’ю тощо)

не редагувати пост одразу і не додавати одразу наступний;

взаємодіяти з аудиторією;

бути обережним з sensitive content та авторськими правами (музика).

Оперативність один з головних стандартів у журналістиці. Проте бути першим виходить не завжди, тому «вести за собою» читача можна, якщо ви автори унікального контенту.

— Instagram про лайф-контент, розваги, відео-reels. Тут можна і почитати, але не щось довге. Люди сюди заходять відпочити, розслабитися, погортати фоточки. Тут працюють картки, reels, кепшн, бліц-опитування. Facebook про довгі тексти, лонгріди, думки людей, експертність. Це має бути цікавий текст. Тут сидить більш зріла аудиторія. Telegram — це швидкі новини, але бути швидким не завжди виходить, тому видання може бути унікальним і брати власною подачею. Я найбільше люблю TikTok, як би його не любили інші медіа. Тут можна залучати трафік на сайт, але краще використовувати як окремий майданчик, — додає дівчина.

Нагадаємо, в хабі «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.

Також у хабі журналісти Іван Антипенко («Радіо Свобода», «Ґрунт») та Дмитро Шеремет («Радіо Свобода»,«Новини Приазов‘я») разом зі студентами-журналістами розбирали особливість та поведінку роботи медійників на звільнених територіях.