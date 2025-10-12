«Довіра – це валюта медіа», — головна редакторка МикВісті Катерина Середа на Donbas Media Forum

Довіра як головний капітал: про що говорили на Donbas Media Forum. Фото – ІМІ

Як місцевим і національним медіа утримати довіру аудиторії, розвивати спільноти та не втратити якість у боротьбі за перегляди — про це говорили учасниці дискусії на Donbas Media Forum.

Головна редакторка «МикВісті» Катерина Середа наголосила, що довіра для регіонального медіа — це результат щоденної взаємодії з читачами, пише Інститут Масової Інформації (ІМІ).

— Для «МикВісті» довіра — це валюта, без якої медіа не має сенсу. Це також відповідальність, чесність та присутність поруч. Це не просто ставлення читачів, а спосіб роботи. Ми щодня доводимо, що журналістика може бути чесною, уважною і людяною навіть у найскладніші часи, – каже Катерина Середа.

Телеграм-канал «МикВісті» має 35 тисяч підписників, а редакція активно розвиває Instagram і TikTok. Журналісти експериментують із форматами — від Reels до коротких лаконічних карток.

—Ми єдине медіа в Миколаївській області, яке залишило коментарі в телеграмі відкритими. Ми вважаємо це важливим, бо одразу бачимо реакцію на свою роботу. Люди надсилають додаткову інформацію, повідомляють про проблеми — і ми намагаємось одразу реагувати, – розповіла Катерина Середа.

Катерина Середа додала, що довіра формується через залучення спільноти. У 2025 році редакція запустила Клуб читачів, до якого вже долучилися близько 60 людей. Учасники спільноти не лише підтримують видання фінансово, а й впливають на теми матеріалів.

— Це закритий чат, де ми спілкуємося тісніше, радимось. Наприклад, коли в нас планується пресконференція з місцевою владою, ми звертаємося до наших читачів і запитуємо, що б вони хотіли, щоб ми запитали, – зазначила головна редакторка онлайн-медіа «МикВісті» Катерина Середа.

Катерина Середа також згадала, що під час перших місяців повномасштабної війни «МикВісті» вижили завдяки допомозі читачів:

— Ми втратили все фінансування, але люди скидали по 30, 50, 100 гривень — і ми змогли зберегти команду.

Щодо технологій, редакція використовує штучний інтелект лише як допоміжний інструмент — наприклад, для оптимізації в адмінці сайту чи створення ілюстрацій із позначкою про ШІ. Минулого року сайт отримав понад 4 мільйони унікальних переглядів

— У 2022 році Google застосував до нас санкції, бо в нас не було авторства в новинах, ми просто випали з пошуковика, все втратили. А за останній рік у нас понад 4 мільйони унікальних переглядів на сайті. Це значне зростання для нас і дуже гарний показник для регіону, – розповіла Катерина Середа.

Катерина Середа наголосила, що головне завдання місцевих журналістів — бути ближчими до людей.

— Тоді як влада місцева влада дуже відірвана від населення, від своїх виборців, ми залишаємося єдиними опонентами цієї влади й указуємо їй на проблеми, які мають розв’язуватися. І ми бачимо, як після наших публікацій відбуваються зрушення. І читачі це бачать. І це формує довіру. Читачі знають, що якщо вони звернуться до журналістів, то журналісти відреагують. А потім відреагує влада, яка до цього їх ігнорувала, – пояснює Катерина Середа.

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого 2022 року в Миколаївській області змушені були припинити свою роботу 30 медіа. Регіон увійшов до четвірки лідерів за цим показником по країні.