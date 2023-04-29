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32-річна миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан — бронзова призерка етапу Гран-прі в Сеулі. На змаганнях лідерка збірної України дійшла до півфіналу, де зазнала поразки, відтак фінішувала на третьому місці.
Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».
Ольга Харлан — єдина українська шаблістка, що змагалася на етапі Гран-прі в Сеулі. Завдяки 10-му місцю у світовому рейтингу Ольга Харлан автоматично потрапила у плей-оф раунд, без участі в груповому етапі.
Уже безпосередньо в плей-оф раундах Ольга здобула чотири перемоги, перш ніж поступилася у півфіналі француженці Сарі Бальцер
У півфіналі Ольга вигравала з рахунком 9:6, після чого змогла зробити лише один результативний укол, тоді як суперниця — дев’ять.
У 2023 році Ольга Харлан втретє зустрічалася на доріжці з Сарі Бальцер: одна перемога та дві поразки.
Ольга удруге в 2023 році виграла медаль на рівні Гран-прі. У січні вона здобула «бронзу» в Тунісі. Це була її перша медаль на Гран-прі з 2020 року.
У березні 2023 року вона здобула «срібло» на Кубку світу — її перша медаль на такому рівні теж за 3 роки.
На етапі Гран-прі у Сеулі змагалися три українські фехтувальники: вони поїхали туди, оскільки росіян та білорусів ще не допустили до змагань. Юрій Цап та Андрій Ягодка припинили боротьбу в другому та тратьому раундах плей-оф відповідно.
Нагадаємо, відома українська фехтувальниця родом із Миколаєва Ольга Харлан була удостоєна Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
32-річна миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан — бронзова призерка етапу Гран-прі в Сеулі. На змаганнях лідерка збірної України дійшла до півфіналу, де зазнала поразки, відтак фінішувала на третьому місці.
Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».
Ольга Харлан — єдина українська шаблістка, що змагалася на етапі Гран-прі в Сеулі. Завдяки 10-му місцю у світовому рейтингу Ольга Харлан автоматично потрапила у плей-оф раунд, без участі в груповому етапі.
Уже безпосередньо в плей-оф раундах Ольга здобула чотири перемоги, перш ніж поступилася у півфіналі француженці Сарі Бальцер
У півфіналі Ольга вигравала з рахунком 9:6, після чого змогла зробити лише один результативний укол, тоді як суперниця — дев’ять.
У 2023 році Ольга Харлан втретє зустрічалася на доріжці з Сарі Бальцер: одна перемога та дві поразки.
Ольга удруге в 2023 році виграла медаль на рівні Гран-прі. У січні вона здобула «бронзу» в Тунісі. Це була її перша медаль на Гран-прі з 2020 року.
У березні 2023 року вона здобула «срібло» на Кубку світу — її перша медаль на такому рівні теж за 3 роки.
На етапі Гран-прі у Сеулі змагалися три українські фехтувальники: вони поїхали туди, оскільки росіян та білорусів ще не допустили до змагань. Юрій Цап та Андрій Ягодка припинили боротьбу в другому та тратьому раундах плей-оф відповідно.
Нагадаємо, відома українська фехтувальниця родом із Миколаєва Ольга Харлан була удостоєна Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.