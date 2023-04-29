32-річна миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан — бронзова призерка етапу Гран-прі в Сеулі. На змаганнях лідерка збірної України дійшла до півфіналу, де зазнала поразки, відтак фінішувала на третьому місці.

Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

Ольга Харлан — єдина українська шаблістка, що змагалася на етапі Гран-прі в Сеулі. Завдяки 10-му місцю у світовому рейтингу Ольга Харлан автоматично потрапила у плей-оф раунд, без участі в груповому етапі.

Уже безпосередньо в плей-оф раундах Ольга здобула чотири перемоги, перш ніж поступилася у півфіналі француженці Сарі Бальцер

У півфіналі Ольга вигравала з рахунком 9:6, після чого змогла зробити лише один результативний укол, тоді як суперниця — дев’ять.

У 2023 році Ольга Харлан втретє зустрічалася на доріжці з Сарі Бальцер: одна перемога та дві поразки.

Ольга удруге в 2023 році виграла медаль на рівні Гран-прі. У січні вона здобула «бронзу» в Тунісі. Це була її перша медаль на Гран-прі з 2020 року.

У березні 2023 року вона здобула «срібло» на Кубку світу — її перша медаль на такому рівні теж за 3 роки.

На етапі Гран-прі у Сеулі змагалися три українські фехтувальники: вони поїхали туди, оскільки росіян та білорусів ще не допустили до змагань. Юрій Цап та Андрій Ягодка припинили боротьбу в другому та тратьому раундах плей-оф відповідно.

Нагадаємо, відома українська фехтувальниця родом із Миколаєва Ольга Харлан була удостоєна Ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.