Міжнародний олімпійський комітет офіційно запросив 203 країни взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, виключивши зі списку Росію і Білорусь.

Про це йдеться у повідомлені Міжнародного олімпійського комітету.

Гватемала також не отримала запрошення на Олімпіаду. Її виключили зі списку запрошених, оскільки наразі країну відсторонено від олімпійського руху через ймовірне втручання уряду в незалежність Національного олімпійського комітету країни.

Як відомом, питання про участь спортсменів із Росії й Білорусі в Олімпійських іграх обговорюється відтоді, як Кремль почав повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Попри відсутність запрошення, спортсмени з Білорусі та Росії зберігають можливість взяти участь в Іграх.

Раніше МОК оголосив, що ухвалюватиме рішення щодо участі окремих, нейтральних спортсменів із російським або білоруським паспортом, «відповідно до рекомендацій для міжнародних федерацій і організаторів міжнародних спортивних заходів щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях, у відповідний час».

Нагадаємо, Україна виступає категорично проти допуску на змагання російських та білоруських атлетів. І у випадку дозволу атлетам із країн-агресорів брати участь в Олімпійських іграх у Парижі, вітчизняні спортсмени можуть бойкотувати турнір.

Пізніше в Мінспорті повідомили, що Україна розглядає варіант можливої участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади-2024, якщо росіяни та білоруси там будуть під нейтральним прапором.