Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Законопроєкт було ухвалено у першому читанні, його підтримали 299 парламентарів.
Документ передбачає відновлення процесу подачі електронних декларацій під час воєнного стану.
Встановлюється, що на період до припинення або скасування воєнного стану декларації відображатимуться у Єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі, але без деяких даних, таких як місце проживання, дата народження, номери рахунків у банківській чи іншій фінансовій установі, а також ПІБ всіх інших осіб, зазначених у декларації.
Крім того, законопроєкт передбачає поновлення спецперевірок. У тому числі для тих, хто був призначений без них.
Варто зазначити, що Верховна Рада заморозила обов'язкове декларування в березні минулого року. Україна має відновити е-декларування до 1 серпня відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, що електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Усього українські чиновники заповнили близько 500 тисяч декларацій.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Законопроєкт було ухвалено у першому читанні, його підтримали 299 парламентарів.
Документ передбачає відновлення процесу подачі електронних декларацій під час воєнного стану.
Встановлюється, що на період до припинення або скасування воєнного стану декларації відображатимуться у Єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі, але без деяких даних, таких як місце проживання, дата народження, номери рахунків у банківській чи іншій фінансовій установі, а також ПІБ всіх інших осіб, зазначених у декларації.
Крім того, законопроєкт передбачає поновлення спецперевірок. У тому числі для тих, хто був призначений без них.
Варто зазначити, що Верховна Рада заморозила обов'язкове декларування в березні минулого року. Україна має відновити е-декларування до 1 серпня відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду.
Нагадаємо, що електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Усього українські чиновники заповнили близько 500 тисяч декларацій.