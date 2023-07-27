Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування для посадовців.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Законопроєкт було ухвалено у першому читанні, його підтримали 299 парламентарів.

Документ передбачає відновлення процесу подачі електронних декларацій під час воєнного стану.

Встановлюється, що на період до припинення або скасування воєнного стану декларації відображатимуться у Єдиному державному реєстрі декларацій у відкритому доступі, але без деяких даних, таких як місце проживання, дата народження, номери рахунків у банківській чи іншій фінансовій установі, а також ПІБ всіх інших осіб, зазначених у декларації.

Крім того, законопроєкт передбачає поновлення спецперевірок. У тому числі для тих, хто був призначений без них.

Варто зазначити, що Верховна Рада заморозила обов'язкове декларування в березні минулого року. Україна має відновити е-декларування до 1 серпня відповідно до вимог Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, що електронні декларації за 2021 рік подали лише 28 народних депутатів. Усього українські чиновники заповнили близько 500 тисяч декларацій.