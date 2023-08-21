Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 14 по 17 серпня в Білій Церкві.

Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.

Зазначається, що відкритий чемпіонат України проходив у змішаній командній гонці та гонці критеріум ІІ тур. Також був проведений Кубок України в олімпійських видах програм та Чемпіонат України в парній гонці.

Миколаївські спортсмени здобули 9 нагород у різних видах змагань:

Валерія Пушкар посіла 1 місце в змішаній командній гонці на час 10 км та 1 місце в гонці критеріум ІІ тур;

Вікторія Верлатова стала другою в парній гонці на час 25 км серед юніорок;

Дмитро Качур посів 1 місце в груповій гонці 154 км серед чоловіків;

Ярослав Козаков здобув срібну нагороду Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км та бронзову медаль групової гонки на 154 км на Чемпіонаті України;

Руслан Корнієнко посів 2 місце на Чемпіонаті України в груповій гонці на 154 км та 3 місце Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км;

Також Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко посіли 1 місце в парній гонці на 25 км на Чемпіонаті України.

Тренують спортсменів Олександр Садовський, Михайло Роздобудько, Василь Горбачук, Михайло Кравець, Юрій Агарков, Володимир Когут.

Нагадаємо, що в миколаївські велогонщики на чемпіонаті України завоювали 13 медалей.