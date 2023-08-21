Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 14 по 17 серпня в Білій Церкві.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Зазначається, що відкритий чемпіонат України проходив у змішаній командній гонці та гонці критеріум ІІ тур. Також був проведений Кубок України в олімпійських видах програм та Чемпіонат України в парній гонці.
Миколаївські спортсмени здобули 9 нагород у різних видах змагань:
Валерія Пушкар посіла 1 місце в змішаній командній гонці на час 10 км та 1 місце в гонці критеріум ІІ тур;
Вікторія Верлатова стала другою в парній гонці на час 25 км серед юніорок;
Дмитро Качур посів 1 місце в груповій гонці 154 км серед чоловіків;
Ярослав Козаков здобув срібну нагороду Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км та бронзову медаль групової гонки на 154 км на Чемпіонаті України;
Руслан Корнієнко посів 2 місце на Чемпіонаті України в груповій гонці на 154 км та 3 місце Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км;
Також Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко посіли 1 місце в парній гонці на 25 км на Чемпіонаті України.
Тренують спортсменів Олександр Садовський, Михайло Роздобудько, Василь Горбачук, Михайло Кравець, Юрій Агарков, Володимир Когут.
Нагадаємо, що в миколаївські велогонщики на чемпіонаті України завоювали 13 медалей.
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Миколаївські спортсмени вибороли низку медалей на командному чемпіонаті України з велосипедного спорту, який відбувся з 14 по 17 серпня в Білій Церкві.
Про це повідомили в управлінні у справах фізкультури і спорту Миколаївської міськради.
Зазначається, що відкритий чемпіонат України проходив у змішаній командній гонці та гонці критеріум ІІ тур. Також був проведений Кубок України в олімпійських видах програм та Чемпіонат України в парній гонці.
Миколаївські спортсмени здобули 9 нагород у різних видах змагань:
Валерія Пушкар посіла 1 місце в змішаній командній гонці на час 10 км та 1 місце в гонці критеріум ІІ тур;
Вікторія Верлатова стала другою в парній гонці на час 25 км серед юніорок;
Дмитро Качур посів 1 місце в груповій гонці 154 км серед чоловіків;
Ярослав Козаков здобув срібну нагороду Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км та бронзову медаль групової гонки на 154 км на Чемпіонаті України;
Руслан Корнієнко посів 2 місце на Чемпіонаті України в груповій гонці на 154 км та 3 місце Кубку України в індивідуальній гонці на 25 км;
Також Ярослав Козаков та Руслан Корнієнко посіли 1 місце в парній гонці на 25 км на Чемпіонаті України.
Тренують спортсменів Олександр Садовський, Михайло Роздобудько, Василь Горбачук, Михайло Кравець, Юрій Агарков, Володимир Когут.
Нагадаємо, що в миколаївські велогонщики на чемпіонаті України завоювали 13 медалей.