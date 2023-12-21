З 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що збірна команда Миколаївської області виборола бронзову нагороду, передає Миколаївська міська рада.

У складі збірної нашої області — миколаївські спортсменки, вихованки КДЮСШ «Україна»:

Мар'яна Телевна;

Ганна Кірова;

Ганна Арсентьєва;

Надія Шкварун;

Ганна Дудник;

Олександра Шумілова;

Діана Шаволіна;

Поліна Гуляєва;

Яна Артеменко;

Софія Кузьменко.

Крім того, третє місце у дуеті посіли Мар'яна Телевна та Максим Мірошниченко.

Зокрема, тренували спортсменів: Олена Шумілова, Ірина Миронова, Ганна Орел.

Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.