З 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що збірна команда Миколаївської області виборола бронзову нагороду, передає Миколаївська міська рада.
У складі збірної нашої області — миколаївські спортсменки, вихованки КДЮСШ «Україна»:
Крім того, третє місце у дуеті посіли Мар'яна Телевна та Максим Мірошниченко.
Зокрема, тренували спортсменів: Олена Шумілова, Ірина Миронова, Ганна Орел.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.
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З 13 по 16 грудня у Києві пройшов Чемпіонат України із синхронного плавання. У змаганнях взяло участь 80 спортсменів із 7 команд України.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що збірна команда Миколаївської області виборола бронзову нагороду, передає Миколаївська міська рада.
У складі збірної нашої області — миколаївські спортсменки, вихованки КДЮСШ «Україна»:
Крім того, третє місце у дуеті посіли Мар'яна Телевна та Максим Мірошниченко.
Зокрема, тренували спортсменів: Олена Шумілова, Ірина Миронова, Ганна Орел.
Нагадаємо, що в Черкасах 24-26 листопада відбувся чемпіонат України в естафеті на короткому колі та командний чемпіонат України в груповій гонці з велосипедного спорту. Вихованці Миколаївської СДЮСШОР посіли призові місця.