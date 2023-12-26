Миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв визнаний «Найкращим юним спортсменом грудня 2023 року» за версією Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зазначається, що Самір Мірзоєв став бронзовим призером чемпіонату Європи з тхеквондо ВТФ серед молоді (U-21) у ваговій категорії до 58 кілограмів.

Окрім того, його особистий тренер Олег Машкін отримає звання «Найкращий тренер юного спортсмена грудня 2023 року». За підготовку нагороду отримає Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» України.

Раніше повідомлялося, що миколаївський тхеквондист Самір Мірзоєв завоював золоту медаль у категорії «юніори» (59 кг) Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо WT «Dutch Open».