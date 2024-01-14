Українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

«Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць», — наголосили в комітеті.

Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).

А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).

«Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України», — наголосили в НОК.

Нагадаємо, 12-го січня, розпочався етап Гран-прі з фехтування на шаблях у Тунісі. Україну представляють чотири фехтувальниці: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.

Раніше, миколаївські шаблісти здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів.