Українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
«Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць», — наголосили в комітеті.
Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).
А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).
«Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України», — наголосили в НОК.
Нагадаємо, 12-го січня, розпочався етап Гран-прі з фехтування на шаблях у Тунісі. Україну представляють чотири фехтувальниці: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.
Раніше, миколаївські шаблісти здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів.
Українські шпажистки Тамара Сич, Анна Максименко, Поліна Спиридонова та Аліна Дмитрук зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу пошани у командних змаганнях на етапі Європейського кадетського циклу з фехтування у Братиславі.
Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
«Українки стали найкращими серед 36 команд-учасниць», — наголосили в комітеті.
Наш квартет на шляху до фіналу переміг Грузію (45:21), Італію (45:38), Іспанію (45:28) та США (45:32).
А у головному поєдинку дня, поступаючись по ходу майже всієї зустрічі, зумів вирвати перемогу в Угорщини (45:41).
«Вітаємо новоспечених чемпіонок та їхніх тренерів, вперед до нових перемог на славу України», — наголосили в НОК.
Нагадаємо, 12-го січня, розпочався етап Гран-прі з фехтування на шаблях у Тунісі. Україну представляють чотири фехтувальниці: Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Аліна Комащук та Олена Кравацька.
Раніше, миколаївські шаблісти здобули призові місця на чемпіонаті України серед юніорів.