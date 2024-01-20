Українська тенісистка Єлизавета Котляр у першому раунді Australian Open серед юніорів у двох сетах (2:6, 4:6) програла росіянці Владі Мінчевій, яка виступає під нейтральним прапором.

Після поєдинку Єлизавета Котляр потиснула руку Владі Мінчевій, пише TheБабель.

Російські ЗМІ, зокрема пропагандистське агентство «РИА Новости», назвало це «маленькою, але теж дуже важливою перемогою».

Тимчасовий очільник Мінспорту Матвій Бідний заявив, що відомство вивчає обставини і причини такого вчинку української спортсменки. Він не виключає, що це була провокація.

«Мій месенджер розривається повідомленнями, що 16-річна українська тенісистка Єлизавета Котляр потиснула руку росіянці після матчу на турнірі Australian Open. Причини такого вчинку, а також усі обставини, ми вивчаємо і пізніше дамо позицію міністерства. Як я побачив відео, перше враження було, що росіяни спровокували нашу спортсменку», – написав він.

Він зазначив, що «усі, хто брав участь у великих турнірах, знають, яка напруга там відбувається, і атлети можуть стати легкою мішенню для провокацій».

«Я вважаю, що, перш ніж будь-що заявляти й ухвалювати емоційні рішення, варто детально розібратися в ситуації і почути саму Єлизавету Котляр та її батьків», – зазначив Матвій Бідний.

Він проінформував, що Мінспорту й далі вивчає ситуацію і разом зі спортивною федерацією ухвалять «зважені рішення».

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна (№ 23 WTA) вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, який з 14 по 28 січня проходить у Мельбурні. У третьому колі Australian Open 29-річна одеситка у двох сетах здолала представницю Швейцарії Вікторію Голубич — 6:2, 6:3.