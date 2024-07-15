стала переможцем Євро-2024. Фото з відкритих джерел

Збірна Іспанії з футболу здолала команду Англії у фіналі Чемпіонату Європи у Берліні та здобула свій четвертий титул найкращої команди континенту.

Іспанія перемогла команду країни-суперника з рахунком 1:2, пише видання «Трибуна».

Раніше збірна Іспанії тричі у своїй історії вигравала чемпіонат Європи (у 1964, 2008 та 2012 роках). Свій останній європейський титул вона виборола на київському НСК «Олімпійський» у 2012 році, взявши гору над італійцями (4:0).

Нагадаємо, 26 червня, у третьому матчі групового турніру на Євро-2024 збірна України з футболу зіграла внічию (0:0) зі збірною Бельгії.