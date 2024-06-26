Україна — Бельгія. Фото: Reuters

Сьогодні, 26 червня, у третьому матчі групового турніру на Євро-2024 збірна України з футболу зіграла внічию (0:0) зі збірною Бельгії.

Переможця в ключовому матчі також не визначили Румунія зі Словаччиною. До останнього туру всі чотири збірні в групі мали по три очки. За додатковими показниками на першому місці була Румунія, тоді як Україна займала останню, четверту позицію.

Для виходу в 1/8 фіналу Україні потрібно було перемогти бельгійців або зіграти внічию та розраховувати, що паралельний поєдинок Словаччина — Румунія закінчиться перемогою однієї з команд.

Уболівальники перед вирішальним матчем України проти Бельгії на Євро-2024, фото: Радіо Свобода

Уболівальники перед вирішальним матчем України проти Бельгії на Євро-2024, фото: Радіо Свобода

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