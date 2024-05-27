Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
Відповідну нагороду вручила іспанська газета Marca.
Зазначається, що спортсмен зміг забити 24 голи, завдяки яким забрав спеціальний приз — трофей Пічічі, названий на честь нападника «Атлетіка» Рафаеля «Пічічі» Морено. Його щорічно вручають найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги.
У цьому сезоні він зіграв за Жирону у всіх турнірах 39 матчів, у яких, окрім забитих 24 голів, віддав 10 асистів. Це перший сезон українця в Іспанії.
За показником найрезультативніших перших сезонів у Ла Лізі Артем Довбик поступився лише Кріштіану Роналду, який відзначився 35-ма гольовими діями у своєму дебютному році за «Реал».
І лише чотири гравці, включно з Артемом Довбиком, оформлювали 30 та більше результативних дій — Роналду, Луїс Суаерс та Роберт Левандовські.
Нагадаємо, команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».
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Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.
Відповідну нагороду вручила іспанська газета Marca.
Зазначається, що спортсмен зміг забити 24 голи, завдяки яким забрав спеціальний приз — трофей Пічічі, названий на честь нападника «Атлетіка» Рафаеля «Пічічі» Морено. Його щорічно вручають найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги.
У цьому сезоні він зіграв за Жирону у всіх турнірах 39 матчів, у яких, окрім забитих 24 голів, віддав 10 асистів. Це перший сезон українця в Іспанії.
За показником найрезультативніших перших сезонів у Ла Лізі Артем Довбик поступився лише Кріштіану Роналду, який відзначився 35-ма гольовими діями у своєму дебютному році за «Реал».
І лише чотири гравці, включно з Артемом Довбиком, оформлювали 30 та більше результативних дій — Роналду, Луїс Суаерс та Роберт Левандовські.
Нагадаємо, команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».