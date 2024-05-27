Артем Довбик. Фото: Getty Images

Нападник збірної України Артем Довбик став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги.

Відповідну нагороду вручила іспанська газета Marca.

Зазначається, що спортсмен зміг забити 24 голи, завдяки яким забрав спеціальний приз — трофей Пічічі, названий на честь нападника «Атлетіка» Рафаеля «Пічічі» Морено. Його щорічно вручають найкращому бомбардиру сезону Ла Ліги.

У цьому сезоні він зіграв за Жирону у всіх турнірах 39 матчів, у яких, окрім забитих 24 голів, віддав 10 асистів. Це перший сезон українця в Іспанії.

За показником найрезультативніших перших сезонів у Ла Лізі Артем Довбик поступився лише Кріштіану Роналду, який відзначився 35-ма гольовими діями у своєму дебютному році за «Реал».

І лише чотири гравці, включно з Артемом Довбиком, оформлювали 30 та більше результативних дій — Роналду, Луїс Суаерс та Роберт Левандовські.

Нагадаємо, команда футбольної школи «Лідер» з Миколаєва перемогла у турнірі з міні-футболу під назвою «Вклоняюсь кожному герою і кожній героїні низько».