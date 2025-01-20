В Одесі людям з інвалідністю видаватимуть безкоштовні абонементи у спортзал та басейн
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- Альона Коханчук
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17:11, 20 січня, 2025
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В Одесі осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, безкоштовно забезпечують абонементами для занять спортом.
Про це повідомили у Одеській міській раді.
Зазначається, що минулого року міським Управлінням фізкультури і спорту з цією метою було закуплено 156 абонементів до плавального басейну та 100 абонементів до фітнес клубів.
У 2025 році кількість абонементів для осіб з інвалідністю планується збільшувати.
Нагадаємо, що протягом 2025-2026 років у Миколаєві планують витратити понад мільйон гривень з міського бюджету на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі.
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