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В Одесі людям з інвалідністю видаватимуть безкоштовні абонементи у спортзал та басейн

В Одесі людям з інвалідністю видаватимуть безкоштовні абонементи у спортзал та басейн/ Фото: sport lifeВ Одесі людям з інвалідністю видаватимуть безкоштовні абонементи у спортзал та басейн/ Фото: sport life

В Одесі осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, безкоштовно забезпечують абонементами для занять спортом.

Про це повідомили у Одеській міській раді.

Зазначається, що минулого року міським Управлінням фізкультури і спорту з цією метою було закуплено 156 абонементів до плавального басейну та 100 абонементів до фітнес клубів. 

У 2025 році кількість абонементів для осіб з інвалідністю планується збільшувати.

Нагадаємо, що протягом 2025-2026 років у Миколаєві планують витратити понад мільйон гривень з міського бюджету на організацію відпочинку осіб з інвалідністю на інклюзивному пляжі в Одесі.

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