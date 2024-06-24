З 21 по 23 червня в Мілані проходив етап Кубка світу з художньої гімнастики. У складі національної збірної з художньої гімнастики виступала спортсменка з Миколаєва Валерія Перемета.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що в останній змагальний день команда з Миколаєва в групових вправах стала третьою у фіналі з 3 стрічками і 2 м'ячами, поступившись лише представницям Франції та Китаю.
У складі збірної України виступають Валерія Перемета, Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна.
Нагадаємо, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Загалом спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.
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З 21 по 23 червня в Мілані проходив етап Кубка світу з художньої гімнастики. У складі національної збірної з художньої гімнастики виступала спортсменка з Миколаєва Валерія Перемета.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що в останній змагальний день команда з Миколаєва в групових вправах стала третьою у фіналі з 3 стрічками і 2 м'ячами, поступившись лише представницям Франції та Китаю.
У складі збірної України виступають Валерія Перемета, Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна.
Нагадаємо, 18-19 травня, у Варні (Болгарія) пройшов 37-й відкритий Чемпіонат Європи з кіокушин карате. Миколаївські спортсмени вибороли 6 нагород, половина з яких — золото.
Загалом спортсмени з Миколаївщини протягом 2023 року посіли 367 призових місць на змаганнях різного рівня.