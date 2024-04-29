Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України з важкої атлетики: Фото: Миколаївська ОВА

У Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. За результатами змагань миколаївські спортсмени здобули дві нагороди.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, змагання проходили з 22 по 27 квітня.

У ваговій категорії до 55 кілограмів серед жінок Руслана Кузікова виборола срібну нагороду (ривок – 70 кілограмів, поштовх – 92 кілограми, сума двоборства – 162 кілограми).

У ваговій категорії до 55 кілограмів серед чоловіків миколаївський атлет Борис Слободський зійшов на третю сходинку п’єдесталу пошани (ривок – 79 кілограмів, поштовх – 100 кілограмів, сума двоборства – 179 кілограмів).

Миколаївські спортсмени стали призерами чемпіонату України з важкої атлетики: Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що 20-25 квітня в Умані відбувся Кубок України з веслування на байдарках і каное, де взяли участь і миколаївські спортсмени. Вихованці СДЮСШОР з веслувальних видів спорту серед чоловіків вибороли чотири нагороди: