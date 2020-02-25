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В Министерстве обороны Украины начали служебную проверку и собираются судиться с подрядчиком, который некачественно отремонтировал крышу в казарме 79 аэромобильной бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В министерстве отметили, что вчера, 24 февраля, в Николаеве в результате непогоды ветер сорвал крышу со здания казармы в Николаеве.
С целью выяснения обстоятельств происшествия в Минобороны начали служебную проверку. После установления нанесенного ущерба и завершения проверки, подрядчика собираются привлечь к ответственности через суд.
— По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в указанной сооружении осуществлялись ремонтные работы. В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержала непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.
Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.
Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.
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В Министерстве обороны Украины начали служебную проверку и собираются судиться с подрядчиком, который некачественно отремонтировал крышу в казарме 79 аэромобильной бригады.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В министерстве отметили, что вчера, 24 февраля, в Николаеве в результате непогоды ветер сорвал крышу со здания казармы в Николаеве.
С целью выяснения обстоятельств происшествия в Минобороны начали служебную проверку. После установления нанесенного ущерба и завершения проверки, подрядчика собираются привлечь к ответственности через суд.
— По информации Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины, в 2017 году в указанной сооружении осуществлялись ремонтные работы. В связи с тем, что отремонтированное здание не выдержала непогоды, а также учитывая то, что гарантийный срок на ремонтные работы по договору составлял 10 лет, Министерство обороны Украины готовит претензию организации-генподрядчику, – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.
Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.
Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.