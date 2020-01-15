Житель Николаева Вячеслав Осетров, которого подозревают в создании преступной группировки и вымогательстве денег, заявил, что в городе ряд фирм получают подряды на ремонты дорог, не имея денег на их выполнение.

Об этом он заявил в понедельник, 13 января, в ходе заседания в ходе судебного заседания в Центральном районном суде города Николаева, на котором ему избрали меру пресечения.

По словам Вячеслава Осетрова, в Николаеве работает ряд фирм, которые получая подряды от Департамента ЖКХ, районных администраций и других расспорядителей бюджетных средств берут у его деньги в долг для того, чтобы выполнять условия договоров.

В частности, он заявил, что по такой схеме работает компания «Ника-Дорбуд», которой он одалживал деньги на ремонт участка дороги, а после выполнения всех работ и получения полной оплаты собирался взыскать с фирмы сумму долга и 200 тысяч гривен, в качестве своего заработка. Именно из-за того, что Вячеслав Осетров требовал вернуть дог от владельца компании «Ника-Дорбуд» он и был арестован по подозрнеию в вымогательстве.

— Когда такие, как Григорий (Григорий Ткаченко, один из владельцев фирмы «Ника-Дорбуд», – прим.) берут тендер на ремонт двора (в Николаеве, – прим) наперед денег ему (подрядчику, – прим.) не дают, тут государство все придумало по уму. А вот, когда ты все сделал, показал выпаленную работу ты получаешь за нее оплату. Но таким как Григорий со своей фирмой надо где-то взять деньги. А где? В данном случае находятся такие люди как я. Хорошо это, или плохо, не я это придумал. а государство денег наперед не дает, а только по факту выполненной работы, то фирме нужно где-то брать деньги. Можно сказать, что я даю деньги взаймы, но в принципе, мы зарабатываем друг на друге. Таких гражданских отношений как у нас, много. Так действует программа, или схема… как это назвать, – заявил Вячеслава Осетров.

Вячеслав Осетров также заявил, что по подобной схеме в Николаеве с ним работают еще несколько фирм, которые занимаются ремонтом дорог.

— Извините, куча людей работает и все там зарабатывают. Это рынок. Таких фирм в городе двести. И на каждую из них приходится по 10 подрядов, – добавил Вячеслава Осетров.

Стоит отметить, что согласно данным сайта Министерства юстиций Украины, компания была создана в апреле 2017 года и на сегодняшний день выполнила подрядов по ремонту дорог, внутриквартальный проездов, спортивных площадок и тротуаров на общую сумму в 14 миллионов 145 тысяч 353 гривны. В основном фирма «Ника-Дорбуд» получала подряды от Департамента ЖКХ, администраций районов и КП «Капитальное строительство Николаева».

Как известно, в субботу, 11 января, сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.

Пятерым задержанным в возрасте от 25 до 42 лет при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.

Всем членам преступной группировки сообщили о подозрении. В понедельник, 13 января, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирала меру пресечения подозреваемым в вымогательстве несуществующего долга от предпринимателя. Во вторник 14 января суд арестовал еще двух членов группировки.