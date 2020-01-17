Николаевский городской голова Александр Сенкевич записал видеоответ украинскому видеоблогеру Анатолию Шарию на обвинения в присвоении чиновниками бюджетных денег при реконструкции Соборной площади и нежелании убирать стихийные свалки на улицах города.

Видео мэр опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, видеоблогер записал обращение к Александру Сенкевичу, в котором заявил, что активисты «Партии Шария» в Николаеве свезут под здание Николаевского городского совета мусор со стихийной свалки на улице Сенной, если за неделю чиновники не разберутся в ситуации.

В ответ на это мэр заявил, что проблема со стихийными свалками в городе возникла из-за того, что в период Новогодних праздников прекратили действие договора по вывозу бытового мусора, которые нужно было перезаключить после проведения тендерных процедур.

— У нас есть график уборки свалок. У нас и правда образовалась некая проблема, связана она с тем, что у нас в прошлом году закончились сроки одних тендеров, а в этом году нужно было провести другие, и вот в этот переходной период в Новогодние праздники навалили кучу мусора, который горожане навалили. Что касается того, что люди у нас приносят листву в те места, в которых ее не должно быть, ну, что же поделать, вот так устроены наши люди. Но ничего, мы будем их (свалки, – прим.) убирать, – заявил Александр Сенкевич.

Мэр также ответил на обвинения блогера в том, что чиновники присвоили бюджетные деньги при реконструкции Соборной площади, завышая цены и используя некачественные материалы.

Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день реконструкция Соборной площади еще полностью не закончена, а потому говорить о качестве выполняемых работ рано. По его словам, на местах, где была уложена временно бетонная плитка, предстоит уложить брусчатку с подсветкой и проложить дополнительные коммуникации. Также предстоит заменить несколько элементов гранитной плитки вокруг фонтана, которые были повреждены в ходе установке новогодней иллюминации. Помимо этого, со слов мэра, еще планируется установить фонари, мобильное озеленение и скамейки.

— Дождитесь окончания работ! На самом деле, все эти недочеты будут убраны, а за все эти недочеты отвечает технадзор, – подчеркнул Александр Сенкевич.

В завершении своего видеоответа мэр пригласил Анатолия Шария посетить Николаев и убедиться в том, что озвученные им факты не отвечают действительности.

— Очень лестно, что человек, который еще вчера занималсь критикой Президента, сегодня занимается вопросами николаевских свалок. Кстати, информация о плановой уборке свалок опубликована в Контакт-центре Николаевского горсовета. Поэтому следующие свои обращения можете оставлять именно здесь, городской совет обязательно отреагирует. А вообще, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаю господина Шария в наш город, – сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 14 января сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области пришли с обыском в Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета, где проверяют документы по реконструкции Соборной площади.

Комментируя данную ситуацию, Александр Сенкевич заявил, что обыски проводились из-за публикации украинского видеоблогера Анатолия Шария.

Также отметим, что в ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники Департамента ЖКХ, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант, – прим.) и одесской «БВК Пик-Строй».

Также было установлено, что во время реализации данных договоров сотрудники компании подрядчика по сговору с чиновниками завысили стоимость материалов и выполняемых работ с целью присвоения бюджетных денег.