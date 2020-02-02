Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко заявила, что депутаты областного совета будут защищать интересы сотрудников ГП «Степовое», которые могут остаться без пая после увольнения.

Об этом она заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Виктории Москаленко, депутаты подготовят соответствующие обращения к правительству с требованием при распаевке сельскохозяйственных земель распределить их между уволенными, работающими и пенсионерами госпредприятий «Виноградная долина» и «Степовое».

— Сегодня незаконно увольняют тех людей, которые проработали там половину своей жизни и отдали свое здоровье. Еще президент Леонид Кучма ввел указ о распаевке земель. Что сегодня происходит? По той информации, которая у меня есть, ее конечно нужно проверить, но в принципе планируется увольнение людей массовое. Вместо уволенных вводятся в трудовой коллектив абсолютно новые сотрудники, которые после будут иметь право на распаевку. То есть, произойдет распаевка земли между «своими». Люди этого не дадут, и мы этого не дадим. Депутатский корпус (областного совета, – прим.) стал на защиту людей, депутаты по Николаевскому и Веселиновскому районах, депутаты сельхозпроизводители, которые знают, что такое налоги, содержание предприятий. Земля должна давать налоги в нашу громаду. Мы (депутаты, – прим.) заинтересованы в том, чтобы эти земельные участки получали наши жители, которые имеют на это право по закону. Реакция облсовета будет, будет готовится соответствующее обращение по ГП «Виноградная долина», «Степовому». Люди, которые там работали имеют право получить землю, – заявила Виктория Москаленко.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на субботу, 11 января, собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее. При этом они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Позже стало известно, что глава ОГА Александр Стадник не присутствовал на собрании жителей села Степового, потому что в это время принимал участие в отчетной конференции Федерации футбола Николаевской области, на которой поздравил футболистов со сменой названия организации.

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался.

Кроме того, с мая 2018 года на госпредприятии «Степовое» были уволены 77 человек, вследствие этого они лишились права получить земельный пай.

Бывший главный агроном госпредприятия «Степовое» Владимир Дикий, проработавший в хозяйстве 53 года, считает, что большая часть земли ГП будет продана во время приватизации.