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Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия ведет бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
По словам Василия Капацыны, Александр Белоус принял показания у Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами, на основании которых и был наложен арест на завод.
— У этого безобразия есть всего две фамилии: Это Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и руководитель одного из департаментов, который является фаворитом генпрокурора, бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус. Саша Белоус образованный и грамотный парень, но имеет репутацию алчного, циничного негодяя. Что он делает? Он нашел господина Игнатова в средине декабря, принимает его показания о нарушении тендера, что не были заплачены взносы… Ну, извините меня, полный бред. Прокурор ничего не проверяя дал разрешение о наложении ареста. А речь ведь идет о стратегическом предприятии Украины, – заявил Василий Капацына.
Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.
Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии. Василий Капацына также заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.
Депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».
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«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия ведет бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
По словам Василия Капацыны, Александр Белоус принял показания у Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами, на основании которых и был наложен арест на завод.
— У этого безобразия есть всего две фамилии: Это Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и руководитель одного из департаментов, который является фаворитом генпрокурора, бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус. Саша Белоус образованный и грамотный парень, но имеет репутацию алчного, циничного негодяя. Что он делает? Он нашел господина Игнатова в средине декабря, принимает его показания о нарушении тендера, что не были заплачены взносы… Ну, извините меня, полный бред. Прокурор ничего не проверяя дал разрешение о наложении ареста. А речь ведь идет о стратегическом предприятии Украины, – заявил Василий Капацына.
Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.
Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии. Василий Капацына также заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.
Депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».