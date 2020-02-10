Василий Капацына

Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия ведет бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.

По словам Василия Капацыны, Александр Белоус принял показания у Игоря Игнатова, фигуранта уголовных дел, связанных с рейдерскими захватами, на основании которых и был наложен арест на завод.

— У этого безобразия есть всего две фамилии: Это Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и руководитель одного из департаментов, который является фаворитом генпрокурора, бывший заместитель прокурора Николаевской области Александр Белоус. Саша Белоус образованный и грамотный парень, но имеет репутацию алчного, циничного негодяя. Что он делает? Он нашел господина Игнатова в средине декабря, принимает его показания о нарушении тендера, что не были заплачены взносы… Ну, извините меня, полный бред. Прокурор ничего не проверяя дал разрешение о наложении ареста. А речь ведь идет о стратегическом предприятии Украины, – заявил Василий Капацына.

Как известно, 13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода «Океан». Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, такое решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Василий Капацына ранее заявлял о 6 иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии. Василий Капацына также заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.

Депутаты Николаевского городского совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять на личный контроль вопрос с арестом завода «Океан».