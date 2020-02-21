Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник рассказал, что не согласен с жителями сел Новоодесского района, которые выступают за создание ОТГ с центром в селе Константиновка, а не в Гурьевке. Он объяснил это тем, что Константиновка «по всем критериям полностью проиграла» и не подходит на роль центра ОТГ.

Такое заявление глава Николаевской ОГА Александр Стадник сделал во время закрытой встречи с представителями районных газет, - сообщают НикВести.

Как известно, селяне возмущены тем, как Николаевская ОГА под руководством губернатора Александра Стадника приняла решение о создании объединенной территориальной общины с центром в селе Гурьевка, а не в Константиновке, как хотят жители.

Губернатор во время закрытой встречи заявил, относительно встречи с протестующими селянами, что он не хочет принимать участи в мероприятиях, где «неправду выдают за правду, за борьбу за справедливость» и у него есть более важные вопросы, которые требуют непосредственно его внимания.

— До прецедентов всегда есть ситуация, в которую я вникаю. Я ко всем выхожу на встречу, даже если надо или не надо, стараюсь быть максимально ближе ко всем вам. Но когда ситуацию изменяет тот факт, что неправду выдают за правду, за борьбу за справедливость, то я однозначно в этом не хочу принимать участие, потому что я это время могу посвятить той проблеме, которая действительно нуждается и решается в моём как минимум внимании. Это то, что касается непосредственно ситуации по ОТГ Константиновка и Гурьевка, - рассказал Александр Стадник.

Глава ОГА отметил, что Константиновка по критериям уступает Гурьевке, а также является «законсервированным» селом, где нет ни земли, ни перспектив. В свою очередь в Гурьевке есть административные здания, земля, возможностями расширении и «так сложилось», что она больше подходит на роль центра ОТГ.

— И вопрос не в Барне, вопрос не в других областных депутатах, которые представляют округ, а вопрос в том, что если мы говорим о перспективном плане для громады в целом, то я считаю, что Константиновка по всем критериям полностью проиграла. Не потому что я неуважительно отношусь к людям и жителям этого села и не даю им возможность и право выбора, где им определять центр. А от того, что Гурьевка действительно по всем критериям выше. Если брать Константиновку в перспективе, то она уже законсервирована, в ней нет ничего: ни земли, ни перспектив. Там просто громада. А второй центр - Гурьева, она полностью с административными зданиями, она с землёй, с возможностями расширения, там гораздо больше громада ОТГ может сделать в перспективе, нежели в Константиновке. Так сложилось. Надо принимать честно,- акцентировал Александр Стадник.

Губернатор рассказал, что 64 депутата Николаевского областного совета за 5 лет не рассказали своим избирателям в должной мере о процессе децентрализации в Украине и её итогах, из-за чего произошло «полноценное разделение области».

— Я всем сказал: вот есть 64 областных депутата, которые 5 лет могли поставить плеч своим избирателям Николаевской области, правильно провести консультации, разъяснить людям что такое децентрализация, что она под собой предусматривает в конечном итоге, что мы хотим от этого получить. А получилось наоборот. Мы увидели полноценное разделение области.... - подытожил Александр Стадник.

Напомним, что в четверг утром, 20 февраля около 50 селян устроили акцию протеста около здания Николаевского областного совета, требуя, чтобы к ним вышел глава ОГА Александр Стадник и объяснил, почему он обманул их в вопросе создания объединенной территориальной общины с центром в Константиновке Новоодесского района. Однако, прождав около двух часов главу Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника жители нескольких сел Новоодесского района уехали протестовать на трассу «Николаев - Киев» в районе села Константиновка.

Акция протеста жителей села на трассе Н-24 «Николаев - Вознесенск - Благовещенское» длилась несколько часов, люди требовали, чтобы к ним приехал глава ОГА Александр Стадник. Селяне безостановочно переходили дорогу, тем самым блокировали движение по трассе национального значения.

Селяне были возмущены, что губернатор Николаевщины проигнорировал и не встретился с ними в Николаеве, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся с созданием объединенной территориальной общины. По словам протестующих, глава ОГА обещал им, что будет предлагать Кабмину создать ОТГ с центром в селе Константиновка, однако в итоге облгосадминистрация подала соответствующие документы о создании общины с центром в селе Гурьевка.

Как известно, решить конфликтную ситуацию смог начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Виталий Герсак, который приехал к протестующим. В телефонном разговоре с главой ОГА, Александр Стадник сообщил, что готов встретиться с жителями села в пятницу утром в 9:00 в здании облгосадминистрации.

Сегодня, 21 февраля глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник в очередной раз не пришел на встречу с жителями села Константиновка.