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В Николаеве и Николаевской области, завтра 28 февраля, ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.
- Ухудшение погоды связано с влиянием циклона с юго-запада, по Николаевской области ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, - сказано в сообщении.
Сегодня 27 февраля, до конца дня, завтра ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в Николаеве ночью 0-2° тепла, днем 8-10 ° тепла.
Напомним, 24 февраля на Николаев и область обрушился циклон «Юлия», который образовался на территории Польши, в Николаевской области порывы ветра достигали до 32 м/с. Ветер валил деревья и рекламные биг-борды, срывал крыши с домов, обрывал провода.
Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.
Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.
Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.
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В Николаеве и Николаевской области, завтра 28 февраля, ожидается ухудшение погоды.
Об этом сообщили в Николаевском гидрометцентре.
- Ухудшение погоды связано с влиянием циклона с юго-запада, по Николаевской области ночью ожидается дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, - сказано в сообщении.
Сегодня 27 февраля, до конца дня, завтра ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-11° тепла, в Николаеве ночью 0-2° тепла, днем 8-10 ° тепла.
Напомним, 24 февраля на Николаев и область обрушился циклон «Юлия», который образовался на территории Польши, в Николаевской области порывы ветра достигали до 32 м/с. Ветер валил деревья и рекламные биг-борды, срывал крыши с домов, обрывал провода.
Ранее сообщалось, что 24 февраля шквальный ветер повредил 83 кровли зданий в Николаевской области. Полностью обесточены 118 населенных пунктов.
Напомним, что деревья, которые упали из-за сильного порыва ветра, повредили надземные тепловые сети, из-за чего без тепла остались 10 жилых домов и детский сад.
Напомним, что Гидрометцентр объявил «красный» уровень опасности. Сильные порывы ветра будут сохраняться до конца суток.
Из-за непогоды по Ингульскому и Варваровскому мостам ограничили движение для грузового транспорта, а часть пешеходного моста через реку Ингул оторвало со стороны Набережной.