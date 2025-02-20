Данія стоятиме пліч-о-пліч з Україною та Миколаєвом стільки, скільки потрібно. Промова датського міністра

Промова міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена, виголошена під час слухань у парламентському комітеті із закордонних справ Данії 19 лютого, у якій він підтвердив непохитну підтримку України та її боротьби за свободу, наголосив на важливості єдності Європи, посилення військової допомоги та відновлення постраждалих регіонів, зокрема Миколаєва.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час виступу в парламентському комітеті із закордонних справ Данії 19 лютого, фото: Олег Деренюга / МикВісті

Дорогі українці, дорогі данці, я впевнений, що всі ми пам’ятаємо ранок 24 лютого 2022 року. Ракети над Києвом, російські солдати, які перетинають кордон з Україною в рамках повномасштабного вторгнення. Атака Путіна на вільну та незалежну країну в Європі. Путін вважав, що це буде коротка війна. Він думав, що завершить те, що розпочав у 2014 році, що Україна здасться, що Європа буде розділена. Але цього не сталося. Український народ піднявся проти агресора і відкинув Росію назад. Через три роки Україна продовжує боротьбу, захищаючи свою свободу — це видатне досягнення.

Однак, це затяжна війна, і людські втрати є величезними. Ніхто не прагне миру більше, ніж Україна, але мир має бути досягнутий на справедливих умовах. І це, насправді, дуже просто: якщо Росія складе зброю, війна закінчиться. Якщо Україна складе зброю, України більше не буде. Дехто може сказати, що я повторююся, і я охоче робитиму це знову, бо це варто говорити якомога частіше. Данія підтримуватиме Україну доти, доки Путін загрожує свободі — стільки, скільки буде потрібно. Свобода України є ключовою для безпеки Європи, і Європа підтримує боротьбу України за свободу з самого початку. Тому Україна та Європа мають бути єдиними у всьому необхідному. Ми повинні працювати над справедливим і тривалим миром, у якому Україна контролюватиме свої кордони, самостійно ухвалюватиме рішення щодо своєї безпеки та свого майбутнього. Мирна угода має гарантувати, що Росія більше ніколи не зможе атакувати Україну. Водночас ми маємо зберігати найсильніший можливий економічний і політичний тиск на Росію. Санкції важливі. Росія має відчути наслідки своєї агресії. Це були основні послання, які ми передавали під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Нічого про Україну без України. І нічого про Європу без Європи

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час виступу в парламентському комітеті із закордонних справ Данії 19 лютого, фото: Олег Деренюга / МикВісті

Зараз Україна має бути в позиції сили. Ми повинні досягти миру через силу. Це означає надання Україні потужної підтримки прямо зараз. Ми повинні встати на захист України. Ми повинні зробити більше. І уряд Данії готовий до цього. Найкращий спосіб зробити це — продовжувати і посилювати нашу підтримку України. Я маю сказати, що пишаюся тим, що Данія є найбільшим донором військової допомоги Україні у відносних показниках. А в абсолютних цифрах ми — четверта країна у світі. Ще більш важливим є те, що ми маємо найбільшу підтримку в суспільстві. Це надсилає сильний сигнал про нашу відданість безпеці України зараз і в майбутньому.

Ми повинні надихати інші країни на збільшення допомоги. Це питання безпеки всієї Європи. Минулого року, коли я відвідав Миколаїв — місто, за відновлення якого Данія взяла особливу відповідальність, — я говорив зі студентами. Вони пишалися опором України, пишалися тим, що змогли стримати Росію, і не мали жодних сумнівів щодо свого майбутнього. Вони хочуть бути частиною програми Erasmus, освітнього простору ЄС, тому що вони — європейці. Україна — європейська країна, частина європейської економіки, нація в самому серці Європи. Ось чому ми маємо підтримати Україну на її шляху до членства в ЄС, так само, як ми допомогли балтійським країнам стати членами ЄС після здобуття незалежності понад 30 років тому.

Данська делегація на центральній площі Миколаєва, 26 січня 2024 року, фото Посольства Данії в Україні

Це не просто війна проти Росії, це війна за свободу та незалежність. Свободу обирати свій шлях до Європейського Союзу. Данія продовжить підтримувати Україну всіма можливими способами — через приватні інвестиції, громадянське суспільство, нашу допомогу у відновленні, а також, що дуже важливо зараз, через військову допомогу. Ми робимо це, коли допомагаємо відновлювати Миколаїв. Разом з Україною ми розробили трирічний план реконструкції, розвитку зеленої енергетики та належного врядування. І цей план вже реалізується.

Ми також підтримуємо Україну, коли передаємо їй винищувачі F-16 і коли інвестуємо безпосередньо в українську оборонну промисловість через так звану «датську модель». Ми запрошуємо інші країни приєднатися до цієї ініціативи, тому що це дешевше, набагато ефективніше з точки зору логістики і дає Україні реальні можливості воювати з Росією.

Ми повинні продовжувати цей шлях, удосконалювати цю модель і, як я вже казав, надихати інші країни йти за нашим прикладом, адже свобода України — це наша свобода, це свобода Європи. Ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за нашу власну безпеку в Європі, а отже, і за безпеку України.

Данія стоятиме пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час виступу в парламентському комітеті із закордонних справ Данії 19 лютого, фото: Олег Деренюга / МикВісті

Одна з речей, яка мене найбільше вразила під час моїх поїздок до України, — це рішучість українців. У Миколаєві діти займаються різними видами діяльності. Вони грають у футбол, гандбол, співають, роблять усе, що їм подобається. Вони ходять на ринок, працюють, продовжують жити своїм повсякденним життям, навіть незважаючи на війну, яка змінила життя кожного українця. Багато хто з вас, хто сьогодні перебуває тут, у данській діаспорі, має родичів в Україні. У вас є друзі, брати, сини, доньки, які воюють, родини в містах, таких як Харків, Запоріжжя або Київ. Ви ніколи не забудете 24 лютого 2022 року.

І моя обіцянка вам, і колективна обіцянка всього данського народу вам така: ми теж ніколи не забудемо.