Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як відомо, наступного тижня Миколаїв відзначатиме День міста. На тижня нам було оголошено, що хейдланером святкування буде Сергій Пархоменко так званий «Серёга», він же «Полиграф Шарикоff». Пам’ятаєте «чорний бумєр»? Такий собі співець бандитської романтики дев’яностих, але досить популярний. Не знаю, чому вибір припав саме на нього, але Олександр Сєнкевич не приховував свого задоволення, оголошуючи цю новину на початку тижня. Але сприйнята ця новина була неоднозначно. Справа в тому, Сергій Пархоменко він же «Серёга», він же «Полиграф Шарикоff» доволі однозначно позначив себе по відношенню до Олександра Лукашенка. Ну, як позначив. Він підтримав останнього, назвав фактором стабільності в Білорусі, а нещодавно просто потиснув йому руку на публічному заході, чим чітко та однозначно висловив Лукашенкові підтримку. Обнявся, поцілувався. А Олександр Лукашенко, нагадаю, захопив владу у Білорусі та жорсткого придушив мирні протести і фактично встановив у цій країні диктаторський режим. Варто загадати, що коїлось в цій країні рік тому. А Сереге подобається той, хто безпосередньо відповідає за все це. А ще Лукашенко глузує з українського керівництва, плазуючи перед Путіним. І погрожує кудись повернути Україну. А Серьогі він подобається. А ми його до себе запрошуємо. Отже, запрошення цього безпринципного підлабузника Лукашенка обурило значну частину миколаївців. Ситуація загрожувала перерости у серйозний скандал. Але.. Але дивом змінився гастрольний графік громадянина Пархоменка про що сповістив на своєму фейсбуці очільник міської культури, « У зв’язку зі змінами в гастрольному графіку виступ виконавця «Серега» в місті Миколаєві 11 вересня відміняється», написав він.
Не знаю як ви, але особисто я змінами у гастрольному графіку Серьоги задоволений.
А на майбутнє просто рекомендую керівництву виконавчої гілки влади міста більш прискіпливо та уважніше ставитися до тих, кого ми запрошуємо до себе. Бо це питання не останнє, я би назвав це питанням першим, з якого починається все.
І ще трохи на тему з чого все починається. Український параолімпієць Ігор Цвєтов, який має миколаївське походження, завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, але не став фотографуватися з російськими призерами Ігор у цій дисципліні, які посіли перше та третє місця. Після цієї новини миколаївці розділилися на частини. Одні схвалювали таку поведінку українського спортсмена, інші засуджували, мовляв – не спортивна це поведінка, спорт поза політикою. Отже, не можу не прокоментувати цей епізод.
Уявіть собі, що до вашої домівки увірвався абсолютний відморозок. Побив вас, зґвалтував вашу дружину, вбив сина, захопив частину вашого дома і погрожує на цьому не зупинитися.
А наступного дня ви п’єте каву із дядьком цього покидька, обговорюючи погоду. При тому, що ви знаєте, що дядько НЕ засуджує дії свого племінника, а навпаки – схвалює їх.
Що можна сказати про вас? Тут два варіанти. Або ви не вважали дружину, сина та будинок своїми і вам байдуже, або у вас просто немає гідності та самоповаги.
Саме тому, обнімання, цілування, фотографування на спортивних змаганнях із спортсменами із країни-агресора, агресора по відношенню до твоєї країни – це про те, що ти не вважаєш цю країну своєю, або про відсутність у тебе гідності та самоповаги. А коли відмовляєшся таке робити – це саме про те, що поважаєш свою країну і в тебе є гідність і є самоповага.
Кажуть – спорт та мистецтво поза політикою. Можливо. Але що таке тоді політика? Може політика – це коли цивілізовано та мирно дискутують хто з кандидатів кращій, обирають та переобирають на вільних та демократичних виборах президентів, мерів та депутатів. А коли анексують та окуповують чужі землі, вбивають та калічать людей та відмовляють у праві на існування цілим народам – це не політика. Це вбивство, грабіж та геноцид. Це – злочин.
Отже, матиме і гідність і самоповагу. Якщо нам не байдуже, звичайно.
Що таке жити в кайф? У кожного це по своєму. У когось це про багато грошей, у когось про сите життя, у когось це про екстрим. А у когось – це коли ти маєш змогу зустрічатися та спілкуватися із своїми кумирами, відомими на всю планету людьми. Далеко не кожний може похвастатися здійсненням такої своєї мрії. А деякі, заради цих зустрічей готові піти на що завгодно, досягти будь яких висот. Ось Володимир Зеленський, наприклад. Багато хто завдавався та задається питанням, навіщо він став президентом України? Але ж відповідь проста. Задля того, щоб отримати можливість зустрічатися із своїми кумирами та іншими відомими людьми. З голлівудською зіркою Томом Крузом, з директором компанії Apple Тімом Куком, з експертним середовищом Стенфордського університету, де розповів про драконів. А ще – отримати від представників української діаспори книжку про легку черепно-мозкову травму – ось тут не питайте чому і як – я не знаю. Можливо, щось відомо представникам української діаспори. У них треба спитати. Корочє, такий собі розважальний тур Зеленського та його оточення Америкою вдався. І була там скрізь одна хімія. Нашим коштом. Ну, самі обрали, самі тепер за все і сплачуємо. А, ледь не забув! Ще Володимир Олександрович зустрівся з цим…, як його…., ну цей…., високий білий дід…., дай Боже пам’яті! А! З Байденом! Але там хімії не було. Але вже добре, що зустріч відбулась і ніхто Володю не сварив.
А тим часом, коли Володимир Олександрович розважався за океаном, ціни на газ для теплогенеруючих компаній, це ті, які опалюють помешкання у великих містах, зросли у рази. Це – прямий наслідок добудови Росією газогону Північного Потік -2. Нагадаю, що право визначати розмір тарифів на тепло нещодавно було передано із центру до органів місцевого самоврядування. При тому, що ціна на газ не просто зросла, а підскочила, а газ – це 80% тарифу, у президентській канцелярії наполягають місцевому самоврядуванню тарифи не підвищувати. Яким коштом покривати величезну різницю – у президентській канцелярії не пояснюють. Асоціація міст України звернулася до Уряду та парламенту із пропозицією змінити положення Бюджетного Кодексу, аби збільшити надходження до місцевих бюджетів, щоби ті могли компенсувати різницю між високою ціною на газ та низькими тарифами. «Видатки з бюджетів місцевого самоврядування на забезпечення теплом бюджетних установ (шкіл, садочків, лікарень та ін.) у зв’язку з підвищенням ціни на природний газ із 8 грн до 18 грн за куб. м складуть у опалювальному сезоні 2021/2022 майже 17 млрд грн, що на 9 млрд грн більше ніж в попередньому опалювальному сезоні», говориться у зверненні, - «Частковою компенсацією таких додаткових видатків може стати збільшення частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб і ухвалення для цього відповідних змін до Бюджетного кодексу України», йдеться далі у ньому.
Наразі, нічого не відомо про реакцію прем’єра та монобільшості у Верховній Раді. А осінь цього року вирішила не затримуватися. Є версія, що зігріватися у цей опалювальний сезон ми будемо концертами 95-го кварталу.
За цим кланяюся – побачимось.
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Станислав МартиросовБлоггер
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Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
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Про політичні (не політичні) переслідування
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Відповідатиме кожний за своє
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Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
1417
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
Як відомо, наступного тижня Миколаїв відзначатиме День міста. На тижня нам було оголошено, що хейдланером святкування буде Сергій Пархоменко так званий «Серёга», він же «Полиграф Шарикоff». Пам’ятаєте «чорний бумєр»? Такий собі співець бандитської романтики дев’яностих, але досить популярний. Не знаю, чому вибір припав саме на нього, але Олександр Сєнкевич не приховував свого задоволення, оголошуючи цю новину на початку тижня. Але сприйнята ця новина була неоднозначно. Справа в тому, Сергій Пархоменко він же «Серёга», він же «Полиграф Шарикоff» доволі однозначно позначив себе по відношенню до Олександра Лукашенка. Ну, як позначив. Він підтримав останнього, назвав фактором стабільності в Білорусі, а нещодавно просто потиснув йому руку на публічному заході, чим чітко та однозначно висловив Лукашенкові підтримку. Обнявся, поцілувався. А Олександр Лукашенко, нагадаю, захопив владу у Білорусі та жорсткого придушив мирні протести і фактично встановив у цій країні диктаторський режим. Варто загадати, що коїлось в цій країні рік тому. А Сереге подобається той, хто безпосередньо відповідає за все це. А ще Лукашенко глузує з українського керівництва, плазуючи перед Путіним. І погрожує кудись повернути Україну. А Серьогі він подобається. А ми його до себе запрошуємо. Отже, запрошення цього безпринципного підлабузника Лукашенка обурило значну частину миколаївців. Ситуація загрожувала перерости у серйозний скандал. Але.. Але дивом змінився гастрольний графік громадянина Пархоменка про що сповістив на своєму фейсбуці очільник міської культури, « У зв’язку зі змінами в гастрольному графіку виступ виконавця «Серега» в місті Миколаєві 11 вересня відміняється», написав він.
Не знаю як ви, але особисто я змінами у гастрольному графіку Серьоги задоволений.
А на майбутнє просто рекомендую керівництву виконавчої гілки влади міста більш прискіпливо та уважніше ставитися до тих, кого ми запрошуємо до себе. Бо це питання не останнє, я би назвав це питанням першим, з якого починається все.
І ще трохи на тему з чого все починається. Український параолімпієць Ігор Цвєтов, який має миколаївське походження, завоював срібну медаль у бігу на дистанції 100 метрів, але не став фотографуватися з російськими призерами Ігор у цій дисципліні, які посіли перше та третє місця. Після цієї новини миколаївці розділилися на частини. Одні схвалювали таку поведінку українського спортсмена, інші засуджували, мовляв – не спортивна це поведінка, спорт поза політикою. Отже, не можу не прокоментувати цей епізод.
Уявіть собі, що до вашої домівки увірвався абсолютний відморозок. Побив вас, зґвалтував вашу дружину, вбив сина, захопив частину вашого дома і погрожує на цьому не зупинитися.
А наступного дня ви п’єте каву із дядьком цього покидька, обговорюючи погоду. При тому, що ви знаєте, що дядько НЕ засуджує дії свого племінника, а навпаки – схвалює їх.
Що можна сказати про вас? Тут два варіанти. Або ви не вважали дружину, сина та будинок своїми і вам байдуже, або у вас просто немає гідності та самоповаги.
Саме тому, обнімання, цілування, фотографування на спортивних змаганнях із спортсменами із країни-агресора, агресора по відношенню до твоєї країни – це про те, що ти не вважаєш цю країну своєю, або про відсутність у тебе гідності та самоповаги. А коли відмовляєшся таке робити – це саме про те, що поважаєш свою країну і в тебе є гідність і є самоповага.
Кажуть – спорт та мистецтво поза політикою. Можливо. Але що таке тоді політика? Може політика – це коли цивілізовано та мирно дискутують хто з кандидатів кращій, обирають та переобирають на вільних та демократичних виборах президентів, мерів та депутатів. А коли анексують та окуповують чужі землі, вбивають та калічать людей та відмовляють у праві на існування цілим народам – це не політика. Це вбивство, грабіж та геноцид. Це – злочин.
Отже, матиме і гідність і самоповагу. Якщо нам не байдуже, звичайно.
Що таке жити в кайф? У кожного це по своєму. У когось це про багато грошей, у когось про сите життя, у когось це про екстрим. А у когось – це коли ти маєш змогу зустрічатися та спілкуватися із своїми кумирами, відомими на всю планету людьми. Далеко не кожний може похвастатися здійсненням такої своєї мрії. А деякі, заради цих зустрічей готові піти на що завгодно, досягти будь яких висот. Ось Володимир Зеленський, наприклад. Багато хто завдавався та задається питанням, навіщо він став президентом України? Але ж відповідь проста. Задля того, щоб отримати можливість зустрічатися із своїми кумирами та іншими відомими людьми. З голлівудською зіркою Томом Крузом, з директором компанії Apple Тімом Куком, з експертним середовищом Стенфордського університету, де розповів про драконів. А ще – отримати від представників української діаспори книжку про легку черепно-мозкову травму – ось тут не питайте чому і як – я не знаю. Можливо, щось відомо представникам української діаспори. У них треба спитати. Корочє, такий собі розважальний тур Зеленського та його оточення Америкою вдався. І була там скрізь одна хімія. Нашим коштом. Ну, самі обрали, самі тепер за все і сплачуємо. А, ледь не забув! Ще Володимир Олександрович зустрівся з цим…, як його…., ну цей…., високий білий дід…., дай Боже пам’яті! А! З Байденом! Але там хімії не було. Але вже добре, що зустріч відбулась і ніхто Володю не сварив.
А тим часом, коли Володимир Олександрович розважався за океаном, ціни на газ для теплогенеруючих компаній, це ті, які опалюють помешкання у великих містах, зросли у рази. Це – прямий наслідок добудови Росією газогону Північного Потік -2. Нагадаю, що право визначати розмір тарифів на тепло нещодавно було передано із центру до органів місцевого самоврядування. При тому, що ціна на газ не просто зросла, а підскочила, а газ – це 80% тарифу, у президентській канцелярії наполягають місцевому самоврядуванню тарифи не підвищувати. Яким коштом покривати величезну різницю – у президентській канцелярії не пояснюють. Асоціація міст України звернулася до Уряду та парламенту із пропозицією змінити положення Бюджетного Кодексу, аби збільшити надходження до місцевих бюджетів, щоби ті могли компенсувати різницю між високою ціною на газ та низькими тарифами. «Видатки з бюджетів місцевого самоврядування на забезпечення теплом бюджетних установ (шкіл, садочків, лікарень та ін.) у зв’язку з підвищенням ціни на природний газ із 8 грн до 18 грн за куб. м складуть у опалювальному сезоні 2021/2022 майже 17 млрд грн, що на 9 млрд грн більше ніж в попередньому опалювальному сезоні», говориться у зверненні, - «Частковою компенсацією таких додаткових видатків може стати збільшення частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб і ухвалення для цього відповідних змін до Бюджетного кодексу України», йдеться далі у ньому.
Наразі, нічого не відомо про реакцію прем’єра та монобільшості у Верховній Раді. А осінь цього року вирішила не затримуватися. Є версія, що зігріватися у цей опалювальний сезон ми будемо концертами 95-го кварталу.
За цим кланяюся – побачимось.
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Українці житимуть довше, але тільки ті, які переживуть це
2023
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Їх має бути принижено, решта - піар
1818
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Аморальне святкування та Слава великій компартії Китаю!
1207
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Бутафорський патріотизм
1411
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Впевнено до прірви
2336
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Регламент слід виконувати та піструном по державі
1763
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Свято наближається, або як Володька МВФ построїл…
2361
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Про політичні (не політичні) переслідування
1500
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Відповідатиме кожний за своє
1301
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Подякуємо Володимиру Володимировичу за Володимира Олександровича
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