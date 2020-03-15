Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование фактов спекулятивного завышения цен на авиабилеты крупнейшим национальным авиаперевозчиком — компанией «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщил руководитель терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.

«В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик — Международные авиалинии Украины — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи гривен, при этом накануне билет стоил менее 10 тысяч гривен», — написал Алексей Хмельницкий.

По его словам, АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения рекомендуют рассмотреть возможность остановки работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения COVID-19.

Напомним, что украинцев призывают оставаться дома в период карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Такжесообщалось, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.