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Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что 60 миллионов, которые депутаты выделили для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19, «хватит с лихвой» на ближайший месяц.
Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 18 марта, в эфире телеканала «НИС-ТВ».
Мэр также добавил, что в случае необходимости, депутаты городского совета сделают все необходимые вещи чтобы Николаев был обеспечен всеми нужными средствами.
— В принципе, тех денег, которые мы выделили сегодня, на ближайший месяц хватит с лихвой в два раза, с нашими прогнозируемыми цифрами. Что будет дальше никто не знает, но в случае чего депутаты договорились, что даже в случае, если будет бушевать здесь эпидемия, пандемия, то все кто будут здоровыми, обязательно прибудут в городской совет для того, чтобы сделать все необходимые вещи, чтобы город был обеспечен всеми необходимыми средствами. Никто не собирается уезжать, - заявил Александр Сенкевич.
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Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Также Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что 60 миллионов, которые депутаты выделили для противодействия распространению инфекционного вируса COVID-19, «хватит с лихвой» на ближайший месяц.
Об этом Александр Сенкевич сказал сегодня, 18 марта, в эфире телеканала «НИС-ТВ».
Мэр также добавил, что в случае необходимости, депутаты городского совета сделают все необходимые вещи чтобы Николаев был обеспечен всеми нужными средствами.
— В принципе, тех денег, которые мы выделили сегодня, на ближайший месяц хватит с лихвой в два раза, с нашими прогнозируемыми цифрами. Что будет дальше никто не знает, но в случае чего депутаты договорились, что даже в случае, если будет бушевать здесь эпидемия, пандемия, то все кто будут здоровыми, обязательно прибудут в городской совет для того, чтобы сделать все необходимые вещи, чтобы город был обеспечен всеми необходимыми средствами. Никто не собирается уезжать, - заявил Александр Сенкевич.
⚡️Вся оперативная информация о борьбе с коронавирусом в Николаеве в Telegram НикВести
→ Подписывайтесь, чтоб быть в курсе: @nikvesti
Ранее депутат Николаевского горсовета Сергей Исаков предложил приостановить финансирование всех расходов из городского бюджета, пока не станет ясно, какая сумма необходима на борьбу с коронавирусом.
Также Александр Сенкевич рассказал, что в мэрии сейчас работают над решением проблемы с пассажирскими перевозками, которая может возникнуть в связи с введенными ограничениями.