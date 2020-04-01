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Учитывая влияние, которое коронавирус оказывает на весь мир, компания LEGO пожертвовала 50 миллионов долларов для обеспечения нуждающихся детей.
Об этом сообщает Vogue Украина.
Главная цель компании – предоставить пострадавшим от кризиса детям предметы первой необходимости и поддерживать их обучение через игры. Согласно официальному заявлению компании, пожертвования получат:
— Мы не можем позволить COVID-19 повлиять на целое поколение детей. Исследования показывают, что, обучение через игры не только жизненно важно для психологического, эмоционального и когнитивного здоровья детей и их развития, оно также оттачивает устойчивость, необходимую им для преодоления трудностей и построения своего будущего. Мы должны поддерживать всех детей, в том числе самых уязвимых в обществе, чтобы они имели доступ к образованию и развивали навыки, необходимые для их процветания в постоянно меняющемся мире, – говорит Джон Гудвин, генеральный директор LEGO Foundation.
Напомним, что почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.
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Учитывая влияние, которое коронавирус оказывает на весь мир, компания LEGO пожертвовала 50 миллионов долларов для обеспечения нуждающихся детей.
Об этом сообщает Vogue Украина.
Главная цель компании – предоставить пострадавшим от кризиса детям предметы первой необходимости и поддерживать их обучение через игры. Согласно официальному заявлению компании, пожертвования получат:
— Мы не можем позволить COVID-19 повлиять на целое поколение детей. Исследования показывают, что, обучение через игры не только жизненно важно для психологического, эмоционального и когнитивного здоровья детей и их развития, оно также оттачивает устойчивость, необходимую им для преодоления трудностей и построения своего будущего. Мы должны поддерживать всех детей, в том числе самых уязвимых в обществе, чтобы они имели доступ к образованию и развивали навыки, необходимые для их процветания в постоянно меняющемся мире, – говорит Джон Гудвин, генеральный директор LEGO Foundation.
Напомним, что почти 70% украинцев считают, что введенный в стране карантин эффективен в борьбе с коронавирусом.