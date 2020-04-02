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Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.
Об этом говорится пресс-релизе агентства, передает «Интерфакс-Украина».
— Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, Еврозоны и Великобритании сократятс на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно, — подчеркивают в агентстве.
Отмечается, что восстановление китайской экономики после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, поэтому рост экономики Китая по итогам 2020 года будет ниже 2%.
— Прогноз падения мирового ВВП за год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочих местах в первой половине этого года будет хуже, — заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.
— Распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавируса действия означают, что теперь мы должны включить полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в наши базовые прогнозы, — пояснили эксперты.
Кроме этого, Fitch прогнозирует, что режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% во втором квартале года.
— Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, предстоит существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений, — добавили в Fitch.
Сообщается, что среди факторов восстановления деловой активности будут: восстановление запасов продукции и стимулирующие меры правительств.
Однако среди факторов, которые будут сдерживать восстановление, эксперты назвали сокращение капиталовложений, рост количества безработных, шоковые цены на сырье и ситуацию на финансовых рынках.
— Наш базовый прогноз не предусматривает, что ВВП в США и Европе вернется к докоронавирусному уровню до конца 2021 года, — подчеркнул Брайан Коултон.
При этом, Fitch снова снизило среднегодовой показатель цены на нефть марки Brent до 35 долларов за баррель.
Отмечается, что в случае необходимости более длительного карантинного периода для локализации коронавируса, ущерб для ВВП будет еще более значительным.
— Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 п.п. в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы в случае, если период самоизоляции будет продлен до восьми недель, — говорится в пресс-релизе.
Напомним, ранее глава Международного валютного фонда заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.
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Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.
Об этом говорится пресс-релизе агентства, передает «Интерфакс-Украина».
— Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, Еврозоны и Великобритании сократятс на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно, — подчеркивают в агентстве.
Отмечается, что восстановление китайской экономики после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, поэтому рост экономики Китая по итогам 2020 года будет ниже 2%.
— Прогноз падения мирового ВВП за год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочих местах в первой половине этого года будет хуже, — заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.
— Распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавируса действия означают, что теперь мы должны включить полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в наши базовые прогнозы, — пояснили эксперты.
Кроме этого, Fitch прогнозирует, что режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% во втором квартале года.
— Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, предстоит существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений, — добавили в Fitch.
Сообщается, что среди факторов восстановления деловой активности будут: восстановление запасов продукции и стимулирующие меры правительств.
Однако среди факторов, которые будут сдерживать восстановление, эксперты назвали сокращение капиталовложений, рост количества безработных, шоковые цены на сырье и ситуацию на финансовых рынках.
— Наш базовый прогноз не предусматривает, что ВВП в США и Европе вернется к докоронавирусному уровню до конца 2021 года, — подчеркнул Брайан Коултон.
При этом, Fitch снова снизило среднегодовой показатель цены на нефть марки Brent до 35 долларов за баррель.
Отмечается, что в случае необходимости более длительного карантинного периода для локализации коронавируса, ущерб для ВВП будет еще более значительным.
— Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 п.п. в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы в случае, если период самоизоляции будет продлен до восьми недель, — говорится в пресс-релизе.
Напомним, ранее глава Международного валютного фонда заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая, возможно, будет хуже той, что наблюдалась в 2009 году.