Падение экспортных заказов оказало давление на производственную активность Китайской Народной Республики в апреле.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Официальный индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора Китая снизился до 50,8 в апреле с 52 в марте, но остался выше нейтральной отметки в 50 пунктов, которая отделяет рост от спада, сообщило Национальное бюро статистики.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс PMI составит 51 пункт.

При этом субиндекс экспортных заказов крупнейшего в мире экспортера упал до 33,5 в апреле с 46,4 в марте, а заказы для некоторых заводов были отменены после возобновления их работы, сказал Чжао Цинге, старший специалист по статистике в НБС.

— Исследование показало, что до 57,7% опрошенных заводов сообщили о недостатке заказов. Некоторые сказали, что спрос на рынке слабый, продажа продукции затруднена, и потребуется время, чтобы заказы вновь вернулись, - рассказал Чжао Цинге.

Это привело к замедлению темпов роста производства в апреле.

Занятость укрепилась второй месяц подряд, но темпы роста снизились до 50,2 с 50,9 в марте.

В секторе услуг, на который приходится 60% ВВП Китая, также наблюдался рост активности: официальный индекс PMI в непроизводственном секторе вырос до 53,2 в апреле с 52,3 в марте, показал отдельный опрос НБС.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,61 доллара за баррель.