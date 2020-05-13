В компании Укргентех, о поставках тест-систем на коронавирус которой отчитывался Офис президента, но забраковал Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ), считают, что в ЦОЗ провели процедуру верификации «с нарушениями и вышли за рамки полномочий». Производитель отправил заявку для проверки тестов во Всемирной организации здравоохранения.

Об этом биолог компании Бижан Шаропов сообщил LIGA. net.

Он утверждает, что процедуру верификации тестов должна провести каждая лаборатория, которая получает реактивы: например, взять 20 образцов — надежно негативных и надежно положительных — и посмотреть, работают ли тесты.

«Это не их (ЦОЗ, — прим.) компетенция, они не могут рекомендовать или нет, этим занимается Гослекслужба», — добавил он.

Также, по его словам, в эксперименте ЦОЗ «подозрительно большой разброс» чувствительности тестов: там провели три эксперимента «с одним и тем же материалом», получив результат в 20%, 50% и 100%.

«Это как мерить температуру и сначала получить 32 градуса, через три минуты — 36, и еще через три — 38. Тогда есть смысл проверить сам градусник», — считает он.

Бижан Шаропов утверждает, что ЦОЗ не предоставил оригинальные данные исследований по запросу Укргентеха. Сейчас компания проводит независимое исследование тестов в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского. Компания подала заявку в ВОЗ, которая сейчас бесплатно делает проверку тест-систем по всему миру.

Напомним,Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко рассказал, что получил приказ от Минздрава проводить исследование на коронавирус всем пациентам, которые поступают на стационарное лечение, заявив, что это невозможно, поскольку в день их количество может достигать 10 тысяч человек.

Ранее сообщалось также, что главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко не согласен с мнением, что в области медленно проводится ПЦР-тестирование для выявления коронавируса.

При этом глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко заявляла, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы те проверили не нарушает ли лабораторный центр алгоритмы ПЦР-тестирования.

Вице-губернатор Николаевской области Александр Трайтли рассказал, что лабораторный центр не успевает сделать ПЦР-тесты и систематизировать ответы в шестичасовой строк, из-за чего результаты приходят с опозданием.