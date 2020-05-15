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В Службе автомобильных дорог Николаевщины хотят оборудовать автоматическими системами взвешивания все новые отремонтированные дороги в области.
Об этом глава САД области Владислав Невеселый рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Главный дорожник отметил, что автоматические системы взвешивания авто будут установлены на трассах Н-11 и Н-14, на дорогах в сторону Очакова и Коблево, что позволит сохранить отремонтированное полотно.
— Мы со своей стороны как Служба сейчас, на тех новых дорогах, которые строим, это Н-11 Н-14, очаковская, со стороны Коблево мы хотим поставить автоматическая система взвешивания авто. Это даст нам возможность сохранить те дороги, которые мы на данном этапе строим, и по чуть-чуть будем добавлять на тех дорогах, которые сейчас непосредственно существуют, - заявил Владислав Невеселый.
Напомним, что САД в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).
Начальник Службы автодорог в области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.
Ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.
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В Службе автомобильных дорог Николаевщины хотят оборудовать автоматическими системами взвешивания все новые отремонтированные дороги в области.
Об этом глава САД области Владислав Невеселый рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Главный дорожник отметил, что автоматические системы взвешивания авто будут установлены на трассах Н-11 и Н-14, на дорогах в сторону Очакова и Коблево, что позволит сохранить отремонтированное полотно.
— Мы со своей стороны как Служба сейчас, на тех новых дорогах, которые строим, это Н-11 Н-14, очаковская, со стороны Коблево мы хотим поставить автоматическая система взвешивания авто. Это даст нам возможность сохранить те дороги, которые мы на данном этапе строим, и по чуть-чуть будем добавлять на тех дорогах, которые сейчас непосредственно существуют, - заявил Владислав Невеселый.
Напомним, что САД в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).
Начальник Службы автодорог в области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.
Ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Николаевской области установят комплексы автоматического взвешивания для большегрузов до конца этого года.