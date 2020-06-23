Департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил повторный тендер на 10,7 миллионов по реконструкции Соборной площади.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Как известно, 12 мая директор Департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев заявил, что реконструкция Соборной площади будет полностью завершена летом и обойдется бюджету еще в 12 миллионов гривен.

Чиновники 5 июня, после корректировки проекта объявил тендер с ожидаемой стоимостью 10 миллионов 736 тысяч 12 гривен. Однако, уже сегодня 22 июня тендер был отменен, так как никто не подал документы для участия в торгах.

Не сумев провести первый тендер Департамент ЖКХ 23 июня обновил новые торги, на ту же сумму и с тем же техническим заданием.

Отметим, что согласно тендерной документации, подрядчик должен будет повалить деревья мягких пород с корнем, провести укладку фундамента под колонны, установить металлическую ограду с двумя поручнями, обустроить место, где были найдены исторические артефакты (монтаж нового укрытия исторической находки, вентиляция объекта и прочее), установить освещение, внешнее водоснабжение и канализацию, установить LED плитку и провести ряд других работ.

Аукцион на котором состоится определение победителя должен состоятся 10 июля.

Напомним, 17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой «БВК «Пик-Строй» на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания «БВК «Пик-Строй» должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца «ДСК Николаевский домостроительный комбинат» с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией «БВК «Пик-Строй», которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что сотрудники департамента, пользуясь своими должностными полномочиями в ходе проведения тендеров по разработке проектно-сметной документации и определения подрядчика, который будет выполнять работы по реконструкции Соборной площади, обеспечили победу двум компаниям: николаевской «Урбан Констракт» (проектант, – прим.) и одесской «БВК Пик-Строй».

Также было установлено, что во время реализации данных договоров сотрудники компании «БВК Пик-Строй» по сговору с чиновниками завысили стоимость материалов и выполняемых работ с целью присвоения бюджетных денег. Во время выполнения самих работ сотрудники подрядной организации нарушили требования нормативных документов в сфере строительства, соблюдения условий проектно-сметной документации и качества применяемых в реконструкции материалов.

6 июня 2020 года Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета объявил новый тендер на 10,7 миллионов по реконструкции Соборной площади.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия доволен тем, как выглядит Соборная площадь в Николаеве после реконструкции.

Руководитель фракции «Наш край» в Николаевском городском совете Юрий Гранатуров считает, что реконструкция Соборной площади затянулась. Депутат Сергей Кантор считает, что все депутаты горсовета несут ответственность за нынешнее состояние Соборной площади.

Также напомним, в Николаеве коммунальщики начали очистку ливнестоков на Соборной площади и выявили в них дефекты.

Украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял новое видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве, в котором раскритиковал качество выполненных работ, а также дополнительные траты на завершение ее реконструкции на сумму в 11 миллионов гривен.