Директор предприятия «Глобал Инвест», которое является собственником имущественного комплекса на Нефтебазе в Николаеве, Людмира Батарина рассказала, что время следственных действий, которые 4 и 5 февраля проводили представители Государственной фискальной службы на территорию предприятия, те в нарушение законодательства проникли в таможенный комплекс.

Об этом Людмила Батарина рассказала вчера, 5 февраля, во время брифинга в Николаеве.

— Сейчас следственная группа, которая здесь работает, зашла на территорию таможенного комплекса, который расположен здесь, и работает без согласия таможни. Дело в том, что таможенный склад, организованный на предприятии, согласно таможенного кодекса никто без разрешения таможенных органов не может находиться там, тем более отбирать пробы. Мы когда спросили, куда они идут без разрешения от таможни, они сказали: «А у нас есть постановление следственного судьи». Эти люди не понимают, что постановление судьи, да, он исполнял свои обязанности, у него были какие-то там подозрения, на основании которого он выносил это решение. Но это не единственный документ, по которому они должны работать. Есть ряд законов, которые должны выполняться, - сказала Людмила Батарина.

Людмила Батарина

Как известно, 4 февраля, правоохранители проводили следственные действия на территории Нефтебазы в Николаеве. Туда приехал глава Николаевской ОГА Виталий Ким, чтобы разобраться в происходящем, но сотрудник фискальной службы проигнорировал просьбы главы облгосадминистрации представиться и объяснить происходящее. Представитель компании «Миколаївський нафтоперевалювальний комплекс» заявил, что обыски на предприятии, которые проводили сотрудники ГФС, являются незаконными. Позже, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким выяснил, что на территории Нефтебазы правоохранители забирали пробы из цистерны, после чего должны были покинуть предприятие.

Владельцы Нефтебазы обвинили ГФС и нарушениях и злоупотреблениях при проверке предприятия. На Нефтебазе допускают, что за нападками на их предприятие стоят конкуренты.