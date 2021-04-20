Коммунальное предприятие Николаевского областного совета Николаевский международный аэропорт собирается с 18 мая возобновить обслуживание авиарейсов по маршруту Николаев-Киев.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Регулярные ежедневные рейсы из Николаева в Киев будет обслуживать авиакомпания «Роза ветров».

В сообщении сказано, что уже сегодня каждый желающий сможет приобрести билеты на рейс Киев-Николаев-Киев от 650 гривен.

При этом на сайте самой авиакомпании Windrose в расписании указано, что первый рейс Киев-Николаев будет выполнен 17 мая, а в обратном направлении - Николаев-Киев - 18 мая.

Перелеты по маршруту Киев-Николаев запланированы во все дни недели, кроме субботы, а из Николаева в столицу - во все дни, кроме воскресенья.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 27 августа 2020 года передало коммунальному предприятию «Николаевский международный аэропорт» 83 единицы специальной техники для его полноценной работы.

Ранее Владислав Криклий заявлял, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

При этом, в феврале 2020 года на видеохостинге YouTube канале «Pilot Sky Ukraine» была опубликована видеозапись из кабины пилотов рейса из Шарм-Эль-Шейха при посадке самолета Boeing737 в Николаевском международном аэропорту. В ходе подлета к аэродрому пилоты ведут диалог и плохо оценивают работу диспетчерской службы, которая помогала сажать самолет. После того, как самолет коснулся земли, пилоты заявили о хорошем состоянии полосы.

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что коммунальное предприятие Николаевского областного совета «Николаевский международный аэропорт» нужно обязательно развивать, мол, наша область в этом плане не должна быть хуже соседних.