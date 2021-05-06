Украина запретила ввоз свиней и некоторых продуктов из них из Евросоюза из-за распространения по его территории африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщило управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области на странице в Facebook.

Отмечается, что согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), случаи заболевания АЧС регистрируются на территории Евросоюза, в частности, на территории Словакии, Румынии, Латвии, Эстонии, Болгарии, Венгрии.

Для предотвращения занесения на территорию Украины возбудителя АЧС распоряжениями Главного государственного ветеринарного инспектора запрещен ввоз ряда товаров из вышеперечисленных стран.

— Запрещен ввоз в Украину: животных, принадлежащих к семьям свиных, пекариевых и тапировых, генетического материала и продуктов от них (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с требованиями по ввозу (пересылке) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки, – говорится в сообщении.

Напомним, в селе Трихаты Николаевского района зафиксировали случаи птичьего гриппа. Отметим, что ранее село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Там уничтожили почты тысячу крылатых. Позже птичий грипп был вявлен в селе Новоматвеевское Новоодесского района