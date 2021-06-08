В Кривом Роге планируют восстановить аэропорт до конца следующего года, стоимость проекта составляет 990 миллионов гривен, а его реконструкция происходит в рамках президентской программы Большое строительство.

Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой инженерного и светового оборудования, а также ремонт перронов. Также будет установлено новое навигационное и метеорологическое оборудование.

— Параллельно с этим будет происходить реконструкция здания терминала аэропорта, стоимость которого составляет 300 миллионов гривен. После завершения работ аэропорт сможет обслуживать 400 пассажиров в час. Сейчас в аэропорту уже установлено новое оборудование для обслуживания регулярных рейсов. Это позволит принимать самолеты типа A320 и Boeing 737., — сказано в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что и терминал, и взлетно-посадочную полосу планируют сдать к октябрю 2022 года.

Городской голова Кривого Рога Константин Павлов добавил, что аэропорт, который находится на балансе города, уже соединен с городом маршрутам коммунального транспорта.

Напомним, в мае 2020 года бывший министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что государство не будет вкладывать деньги в полноценное развитие Николаевского международного аэропорта.

Позже, экс-глава Николаевской ОГА Александр Стадник сообщил, что реконструкцию коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» включили в перечень проектов «Большая стройка», инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Директор строительной компании «Жилпромстрой-8» Григорий Стерпул пытался отсудить у КП «Николаевский международный аэропорт» 39,8 миллиона гривен за проделанные работы по реконструкции здания аэровокзала, рассказал, как он выполнял работы, и кто его вынудил взяться за этот объект.

Недавно, директор коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что не обязан лично отчитываться перед депутатским корпусом, а также возмутился, что в этом году предприятие не получило финансирования из областного бюджета.