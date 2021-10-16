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Администрация Центрального района Николаева объявила тендер на ликвидацию стихийных свалок и уборку опавших листьев.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Ориентировочная стоимость закупки — 1 миллион 999 тысяч 890 гривен. Речь идет о ликвидации 3 тысяч 970 м3 стихийных свалок механизированным способом, 10 тысяч 80 м3 — ручным способом и вывозе 5 тысяч м3 опавших листьев.

Услуги подрядчик должен будет предоставлять до 31 декабря 2021 года. Начало аукциона запланировано на 28 октября.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что следующий 2022 год станет годом «генеральной уборки» в городе.

Ранее глава фракции «Европейской солидарности» в Николаевском горсовете Елена Киселева показала горы скопившегося мусора на улицах Центрального района. При этом, глава Администрации Центрального района Николаева Александр Берёза, комментируя образовавшиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан и посоветовал жителю Николаева, который пожаловался на мусорную свалку в Ракетном урочище, «не свинячить».

Позже комиссия Николаевского областного совета по вопросам экологии рекомендовала администрации Центрального района убрать все стихийные свалки на территории Ракетного Урочища до 1 сентября. Мэр Николаева Александр Сенкевич считает такую критику необъективной, а спустя месяц журналист показал образовавшиеся возле контейнерных площадок мусорные свалки Центральном районе Николаева.