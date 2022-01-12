Управление туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации потратило 25 тысяч гривен на двухдневную сессию по разработке коммуникационной стратегии и консультации по данному вопросу.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Предмет закупки — «услуги по организации и проведению двухдневной сессии по разработке коммуникационной стратегии и предоставлению консультационных услуг по вопросам создания коммуникационной стратегии».
Договор с физическим лицом-предпринимателем Аргат О.В. был заключен 22 декабря, однако до сих пор не опубликован.
Семинары нужно было провести до 31 декабря. Согласно порталу использования публичных средств, управление рассчиталось с предпринимателем 30 декабря.
Отметим, что ФОП Аргат О.В. зарегистрирован в городе Светловодск Кировоградской области. Согласно реестрам, ранее он не работал с другими бюджетными заказчиками.
Напомним, что начальница управления туризма Татьяна Волынец ранее была вице-губернатором Кировоградской области.
Отметим, что управление туризма в Николаевской ОГА возродили в начале 2021 года. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 16 февраля поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.
Ранее сообщалось, что начальница управления Татьяна Волынец решила заняться продвижениемтаврической росписи, увидев о ней пост в социальной сети. Согласно системе публичных закупок ProZorro, управление туризма уже заказало на 135 тысяч 600 гривен сувенирной продукции, декорированной таврической росписью./p>
Также в ОГА ранее заказали визуализацию и схемы размещения сервисных зон в двух локациях — Актово и Ольвии. Их строительство, по предварительным подсчетам, обойдется в 21 миллион гривен. Однако в бюджете Николаевщины на 2022 год не предусмотрено денег даже на проекты.
Управление туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации потратило 25 тысяч гривен на двухдневную сессию по разработке коммуникационной стратегии и консультации по данному вопросу.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Предмет закупки — «услуги по организации и проведению двухдневной сессии по разработке коммуникационной стратегии и предоставлению консультационных услуг по вопросам создания коммуникационной стратегии».
Договор с физическим лицом-предпринимателем Аргат О.В. был заключен 22 декабря, однако до сих пор не опубликован.
Семинары нужно было провести до 31 декабря. Согласно порталу использования публичных средств, управление рассчиталось с предпринимателем 30 декабря.
Отметим, что ФОП Аргат О.В. зарегистрирован в городе Светловодск Кировоградской области. Согласно реестрам, ранее он не работал с другими бюджетными заказчиками.
Напомним, что начальница управления туризма Татьяна Волынец ранее была вице-губернатором Кировоградской области.
Отметим, что управление туризма в Николаевской ОГА возродили в начале 2021 года. Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 16 февраля поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов.
Ранее сообщалось, что начальница управления Татьяна Волынец решила заняться продвижениемтаврической росписи, увидев о ней пост в социальной сети. Согласно системе публичных закупок ProZorro, управление туризма уже заказало на 135 тысяч 600 гривен сувенирной продукции, декорированной таврической росписью./p>
Также в ОГА ранее заказали визуализацию и схемы размещения сервисных зон в двух локациях — Актово и Ольвии. Их строительство, по предварительным подсчетам, обойдется в 21 миллион гривен. Однако в бюджете Николаевщины на 2022 год не предусмотрено денег даже на проекты.