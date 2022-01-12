Управление туризма и курортов Николаевской облгосадминистрации потратило 25 тысяч гривен на двухдневную сессию по разработке коммуникационной стратегии и консультации по данному вопросу.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предмет закупки — «услуги по организации и проведению двухдневной сессии по разработке коммуникационной стратегии и предоставлению консультационных услуг по вопросам создания коммуникационной стратегии».

Договор с физическим лицом-предпринимателем Аргат О.В. был заключен 22 декабря, однако до сих пор не опубликован.

Семинары нужно было провести до 31 декабря. Согласно порталу использования публичных средств, управление рассчиталось с предпринимателем 30 декабря.

Отметим, что ФОП Аргат О.В. зарегистрирован в городе Светловодск Кировоградской области. Согласно реестрам, ранее он не работал с другими бюджетными заказчиками.

Напомним, что начальница управления туризма Татьяна Волынец ранее была вице-губернатором Кировоградской области.