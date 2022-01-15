На систему видеонаблюдения и аналитики «Безопасный город Николаев» в 2022 году собираются потратить 5,9 миллиона гривен.

Такая сумма заложена в бюджете города на текущий год.

Отмечается, что общая сумма проекта составляет 6 миллионов 575 тысячи 496 гривен. При этом к концу 2022 года обустройство системы планируют закончить полностью.

Примечательно, что в 2021 году на «Безопасный город» выделяли 7,5 миллиона гривен из бюджета, из которых освоили только 3,6 миллиона. Об этом на комиссии по вопросам ЖКХ рассказывал начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления горсовета Дмитрий Канарский. Таким образом, учитывая потраченные деньги и сумму, которую планируют освоить в этом году, общая стоимость проекта больше, чем указанная в дополнениях к бюджету.

Ранее сообщалось, что в текущем году в Николаеве для системы «Безопасный город» планируют купить 220 камер наружного наблюдения, их разместят на 176 точках города.

Ранее сообщалось, что Николаев оказался худшим городом в Украине по качеству наружного видеонаблюдения.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что система «Безопасный город», в рамках которой в городе было установлено 50 камер наружного видеонаблюдения, морально устарела, так как качество камер не соответствует нынешним требованиям.

Ранее исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер. Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен.