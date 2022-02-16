Крупнейший лоукостер Европы Ryanair заявил, что не будет прекращать полеты в Украину.

Об этом сообщает Devdiscourse.

— Мы не видим причин не продолжать эти рейсы (в и из Украины — прим.), пока нам не скажут европейские органы, что летать опасно, — сказал исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири на пресс-конференции 16 февраля в Португалии.

По его словам, обязанность авиакомпании заключается в перевозке пассажиров в Украину и из нее, если «нет войны либо выстрелов ракет».

Напомним, авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) отправляет пять воздушных судов Boeing 737-800 в Испанию из-за требований страховых компаний. Кроме того, два самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград.

Напомним, украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля по требованию лизингодателей вернуть самолеты на территорию ЕС.

Украина официально рекомендовала авиакомпаниям не выполнять полеты над открытыми водами Черного моря с 14 по 19 февраля — из-за российских учений.

При этом Кабинет Министров принял решение выделить Мининфраструктуры средства из резервного фонда госбюджета для обеспечения безопасности полетов воздушных судов в воздушном пространстве страны.