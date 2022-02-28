Сервис Google Maps заблокировал в Украине две функции, предоставляющие пользователям информацию в режиме реального времени.

Об этом пишет Украинская Правда со ссылкой на CNN.

Отключенные функции включают в себя наложение трафика в режиме реального времени на Google Maps, это функция, которую некоторые исследователи использовали для наблюдения за Украиной издалека, а также Live Busyness, функцию, показывающую, насколько популярно может быть какое-то место в данный момент времени.

Компания объяснила, что изменения применили, чтобы обеспечить безопасность украинцев, а также после консультаций с местными властями.

По словам Google, обновления трафика по-прежнему доступны в Украине при использовании режима навигации Google Maps.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции» против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницу Украины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад.

Утром 26 февраля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах с Россией позиции будет диктовать Украина. Прошедшая ночь, по его словам, показала, что мы имеем преимущество.

По состоянию на утро, 27 февраля, Украина уничтожила сотни единиц техники врага и больше 3 тысяч личного состава.