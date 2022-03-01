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Правительство Великобритании приняло решение о введении запрета на вход в морские порты страны судов принадлежности РФ.

О соответствующем решении проинформировал министр транспорта Великобритании.

В распоряжении, адресованном портовым администрациям страны, говорится о запрете на вход в британские порты судов под флагом Российской Федерации, зарегистрированных в РФ или судов собственниками, операторами или фрахтователями которых являются лица, связанные с Россией.

Добавим, что ранее сегодня глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Radio Nacional de España заявил, что его страна предложила всем государствам ЕС закрыть свои порты для российских судов.