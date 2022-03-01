Правительство Великобритании приняло решение о введении запрета на вход в морские порты страны судов принадлежности РФ.
О соответствующем решении проинформировал министр транспорта Великобритании.
В распоряжении, адресованном портовым администрациям страны, говорится о запрете на вход в британские порты судов под флагом Российской Федерации, зарегистрированных в РФ или судов собственниками, операторами или фрахтователями которых являются лица, связанные с Россией.
Добавим, что ранее сегодня глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью радиостанции Radio Nacional de España заявил, что его страна предложила всем государствам ЕС закрыть свои порты для российских судов.
— Вчера я сам от имени Испании предложил, и было много стран, которые меня поддержали, и я надеюсь, что в ближайшие дни будет принята эта мера, чтобы помимо закрытия неба Европы для российских рейсов закрыть порты Европы, - сказал министр.
Что произошло?
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