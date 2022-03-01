Компания UC Rusal временно остановила работу глиноземного завода в Николаевской области Украины из-за транспортных проблем, сообщается в заявлении, которое опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи, пишет РБК.

«Русал» сообщает, что в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами в Черном море и прилегающих районах компания вынуждена временно остановить производство на Николаевском глиноземном заводе», — сказано в сообщении.

Компания отмечает, что эта мера вызовет сокращение производства глинозема (он содержит оксид алюминия, из которого получают чистый алюминий) в краткосрочной перспективе в этом районе, но в целом приостановка работы завода не окажет серьезного влияния на производство алюминия на ассоциированных предприятиях «Русала».

«Приоритетом номер один для группы остается благополучие и безопасность наших сотрудников и членов их семей на Украине, и компания будет продолжать предпринимать любые шаги, необходимые для обеспечения их безопасности и непрерывности производства», — говорится в заявлении.

Согласно информации с сайта «Русала», завод является вторым крупнейшим глиноземным активом компании. Производит металлургический глинозем, металлический галлий и глиноземистый пек. Мощность завода — 1,7 млн т. Там работают около 1,5 тыс. человек.

Это не первое предприятие, работу которого в последнее время останавливают из-за проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Например, так поступили две японские компании. Sumitomo Electric приостановила работу завода по производству автомобильной проводки, который находится на западе Украины, а Japan Tabacco — табачной фабрики в Кременчуге Полтавской области.

Что произошло?

Ночью 24 февраля президент России Владимир Путин в видеообращении заявил о начале «специальной военной операции»против Украины. В ряде украинских городов прогремели взрывы – бронетехника российского агрессора нарушила госграницуУкраины.

В связи с полномасштабным наступлением российской армии на территорию Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

Сразу после этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что президент Владимир Зеленский отдал приказ наносить максимальные потери оккупантам. Ситуация контролируемая, подчеркивают в Вооруженных силах.

В ночь с 25 на 26 февраля в Николаеве российский агрессор обстрелял аэропорт в Кульбакино, склад ГСМ и железнодорожный склад. В результате боя украинских военных с российскими оккупантами 26 февраля возле Дома торговли «Южный буг» в Николаеве пострадали жилые дома и магазины. Украинские военные разбили российские танки и не допустили их дальнейшего наступления на город.

В понедельник, 28 февраля, состоялись переговоры украинской и российской делегаций о шагах по достижению мира. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что по итогам переговоров был определен список тем, после чего делегации отправились в столицы для консультаций. В ближайшее время планируется еще одна встреча.